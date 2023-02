Mama lässt Sohn Geburtstagsgeschenk für Papa aussuchen – seine Wahl ist einfach „mega süß“

Früh übt sich

Eine Mutter erlaubt ihrem Kleinkind, ein Geschenk für seinen Papa auszusuchen. Das Ergebnis geht viral und verzaubert das Netz.

Willenhall, UK – Wenn Kinder ein Geschenk machen, dann kommt es meistens direkt aus dem Herzen. Doch zu früh sollten Eltern nicht erwarten, dass ihre Kinder sie bewusst beschenken. Besonders zu Jahrestagen oder religiösen Feiertagen sollten es Eltern ihren Kleinsten nicht übel nehmen, wenn sie nicht sofort an ihre Eltern denken und sich eher beschenken lassen als zu schenken. Aber früh übt sich bekannt, das dachte sich auch eine Mutter aus Großbritannien. Kurz vor dem Geburtstag ihres Mannes hat sie ihrem gemeinsamen Sohn erlaubt, Geschenke für seinen Papa auszusuchen.

Ladenkette Poundland Gründung April 1990 Hauptsitz Willenhall, Vereinigtes Königreich Gründer Dave Dodd, Steven Smith

Mutter erlaubt Kleinkind, Geschenke für seinen Vater zu kaufen

Das Ergebnis davon ist im Netz viral gegangen. Die Mutter hat ein Video aufgenommen, in dem sie den Geschenke-Einkauf dokumentiert. Zunächst filmt sie ihren Sohn, der mit einem Einkaufskorb in einer Filiale der Ladenkette Poundland zu sehen ist. Dort werden die meisten Produkte für rund ein Pfund verkauft, also das britische Pendant zum „Ein-Euro-Shop“.

+ Eine Mutter lässt ihren Sohn Geschenke für seinen Vater kaufen und dokumentiert die Shopping-Tour. © TikTok / missphoebe1234

Sie übergibt ihrem Sohn einen Geldschein und erklärt ihm: „Du hast zehn Pfund, um die für Papa auszugeben“. Das Kind nimmt den Schein entschlossen entgegen und begutachtet ihn. Dann fordert die Mutter ihr Kind dazu auf, loszugehen und einzukaufen. Mit einem für seinen Körper viel zu großem Einkaufskorb läuft er durch die Gänge des Ladens.

Sohn kauft für seinen Papa Geschenke – Video geht viral

Als Erstes bleibt er vor zwei Quietscheenten im Regal stehen. Nachdem es eine von den beiden in den Einkaufkorb geschafft hat, greift er auch die zweite und schmeißt sie hinterher. Dann geht es weiter zu Hygieneprodukten, zwar wird die Ware vom kleinen Jungen inspiziert, jedoch schafft es davon vorerst nichts in den Korb. Auch Minz-Bonbons werden vorerst nur angeschaut.

Erst bei den Süßigkeiten wird der Kleine dann wieder fündig. Er greift zu einer Packung Schokolinsen und packt sie in den Korb. Auf dem Video scheint es so, als wüsste der Junge ganz genau, was er da tut. Das untermauert er immer wieder mit dem Satz: „In diese Richtung“ und dass er vorangeht. Dann landet er wieder bei den Minz-Bonbons, dieses Mal entscheidet er sich dafür, sie zum Einkauf hinzuzufügen.

„Bestes Geburtstagsgeschenk jemals“: Netz feiert Kind, das Geschenke für seinen Vater kauft

Auch eine Ladung Batterien, Butter und isotonisches Wasser schaffen es in den Warenkorb. Zu guter Letzt gibt es noch eine Packung Kekse und ein Spielzeugtraktor, jedoch gleich in dreifacher Ausführung, die er in einer selbstgewählten Tasche im Lego-Design einpackt. Zwar hat der Junge sein Budget damit längst überschritten, jedoch lässt seine Mutter das durchgehen und gibt ihm auch das restliche benötigte Geld.

Das Netz feiert den kleinen Jungen und seine Mutter für die Shopping-Tour. Ein User schreibt: „Ich will unbedingt die Reaktion des Vaters sehen.“ Eine Frau kommentiert: „Cool, drei Traktoren und so viel Praktisches, da muss man sich doch einfach freuen. Ich finde es mega süß.“ Ein weiterer Nutzer schreibt ironisch: „Bestes Geburtstagsgeschenk jemals, ich meine, wer braucht nicht drei Spielzeugtraktoren?“

„Wahre Liebe“: Video von Vater und Sohn an Geburtstag rührt das Netz

In einem zweiten Video der Mutter zeigt sie dann, wie ihr Sohn seinem Vater die Geschenke überreicht. An seinem Geburtstag überraschen die beiden ihn in seinem Bett und wecken ihn auf. Eine Frau kommentiert: „Mir kommen die Tränen, das ist so schön.“ Ein User schreibt dazu: „Guck, wie er seinen Sohn anguckt, das ist wahre Liebe.“ Denn der Vater kommt aus dem Grinsen kaum noch raus, auch wenn er wohl damit leben muss, dass Geschenke wie der Traktor und die Entchen nicht ausschließlich für ihn gekauft wurden.

