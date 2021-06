Inzidenz in Hamburg sinkt auf tiefsten Wert seit September

Doch die Sorgen bleiben

+ © Sebastian Gollnow/dpa Viele Corona-Tests fallen negativ aus: In Hamburg sinkt die Inzidenz. © Sebastian Gollnow/dpa

Die Inzidenz in Hamburg ist auf den tiefsten Wert seit September gefallen. Trotzdem bleiben in der Elbmetropole einige Sorgen bestehen.

Hamburg – Erfreuliche Nachrichten von der Hamburger Gesundheitsbehörde. Die Inzidenz in der Stadt ist auf den tiefsten Wert seit September gefallen. Aktuell liegt die Inzidenz in der Hansestadt bei 18,8 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Am 9. September 2020 hatte der Wert zuletzt niedriger gelegen. Seit Freitag, 11. Juni 2021, meldete die Gesundheitsbehörde mit 49 Neuinfektionen neun weniger als am Vortag. Trotz der positiven Entwicklung des Infektionsgeschehens bleiben in Hamburg drei Sorgen bestehen. Warum die Delta-Variante, Testzentren und das Impftempo weiter ein Problem für Hamburg sind*, lesen Sie hier.

Die sinkenden Inzidenzen locken auch immer mehr Menschen zu Versammlungen auf die Straßen. Am Samstag, 12. Juni, kamen wieder einmal Klimaaktivisten von Extinction Rebellion zu einer Protestaktion zusammen. An mehreren Orten in der Stadt klebten sich die Umweltaktivisten auf die Straßen und blockierten so den Verkehr*. Die Polizei musste einschreiten. * 24hamburg.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.