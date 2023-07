Instagram verbessert GIF-Nutzung durch neue Kategorisierung

Instagram-Nutzer können mittlerweile auf Stories, Direktnachrichten und Kommentare mit GIFs reagieren. Nun testet die Plattform eine Kategorisierung der GIFs, die für eine bessere Übersicht sorgen dürfte. Dieser Artikel beleuchtet die geplante Neuerung und ihre möglichen Auswirkungen auf die Nutzererfahrung.

Neue GIF-Kategorien auf Instagram

Nachdem Meta die GIF-Suchmaschine GIPHY 2020 für rund 400 Millionen US-Dollar gekauft hatte und sie im Mai 2023 aus kartellrechtlichen Gründen wieder abstoßen musste, hat Instagram weiterhin die Nutzung von GIFs auf der Plattform erweitert. Nun scheint die Social-Plattform an einer weiteren Neuerung im GIF-Bereich zu arbeiten: Instagram testet eine Kategorisierung der GIFs.

+ Wie wird sich das Update auf das Nutzerverhalten auswirken? © IMAGO IMAGES

Verbesserter Überblick in Kommentaren und Direktnachrichten

Die verschiedenen Kategorien sind mit Emojis betitelt, die vermutlich den Inhaltstyp der jeweiligen Kategorie symbolisieren sollen. So könnten unter dem grinsenden Emoji lustige Inhalte, unter dem Herz herzerwärmender Content und unter der winkenden Hand GIFs, die zur Begrüßung versendet werden können, zu finden sein. Es ist noch unklar, ob das Feature nur für GIFs, die in den Kommentaren geteilt werden, verfügbar sein wird, oder ob es auch in den Direktnachrichten und bei den Story-Reaktionen eingeführt wird.

Suchfunktion und Kategorien für GIFs

Nutzer können bereits seit längerer Zeit mithilfe der Suchfunktion nach bestimmten GIFs auf der Plattform suchen. Die neuen Kategorien könnten zusätzlich für einen besseren Überblick über die verfügbaren GIF-Optionen auf Instagram sorgen und dürften daher auf Interesse stoßen.

Zukünftige Pläne für GIF-Kategorien

Der genaue Zeitpunkt für den umfassenden Launch der Funktion nach den ersten Tests ist noch nicht bekannt. Die Einführung von GIF-Kategorien könnte jedoch die Nutzererfahrung auf Instagram weiter verbessern und die Interaktion zwischen den Nutzern fördern. Schauen Sie für Updates regelmäßig in unseren Live-Ticker.

Rubriklistenbild: © IMAGO IMAGES