In der Sommerhitze: Bahn ruft Rettungskräfte wegen Störungen in Zügen zu Hilfe

Nahe des Düsseldorfer Flughafens

In Düsseldorf ist es in der Hitzewelle in Deutschland zu einem Zwischenfall gekommen. Die Bahn rief Rettungskräfte zu Hilfe - auch ein Notarzt war im Einsatz.

Update von 20.10 Uhr:

Wie die Deutsche Bahn mitteilte, hätte das Unternehmen wegen Störungen in zwei Regionalzügen selbst Rettungskräfte informiert. Außerdem sollte Wasser für die Betroffenen bereitgestellt werden.

Die Reisenden hätten eigenständig am Bahnhof aussteigen und die nächsten Züge nutzen können. Wegen einer Weichenstörung habe einer der beiden Züge eine Zeit lang auf der Bahnstrecke gestanden, eher er habe weiterfahren können. Wie viele Bahnreisende betroffen waren, konnte die Bahn zunächst nicht sagen.

Auch ein Notarzt im Einsatz

Nach Angaben der Feuerwehr Düsseldorf fanden die Einsatzkräfte, unter denen auch ein Notarzt war, keine verletzten Fahrgäste vor. Eine als kollabiert gemeldete Person sei selbst aus dem Zug ausgestiegen und habe sich vom Einsatzort entfernt. Der Notarzt habe sich andere Fahrgäste angeschaut - dabei habe sich nicht bestätigt, dass es Verletzte gegeben habe, sagte ein Feuerwehr-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur.

Zunächst war die Bundespolizei davon ausgegangen, dass einer der beiden in der Hitze stehengebliebenen Züge nahe des Düsseldorfer Flughafen-Bahnhofs evakuiert werden müsse. Diese Information habe sich aber nicht bestätigt, sagte eine Sprecherin später.

Erstmeldung: Klimaanlagen ausgefallen - Reisende müssen aus Zug-Waggons geholt werden

Düsseldorf - Ein in der sommerlichen Gluthitze stehengebliebener Zug nahe des Düsseldorfer Flughafen-Bahnhofs muss nach Angaben der Bundespolizei evakuiert werden. Aufgrund großer Hitze und eines Ausfalls der Klimaanlagen müssten die Reisenden aus den Waggons geholt werden, sagte eine Sprecherin der Bundespolizei am Dienstagabend der Deutschen Presse-Agentur. Ein Großeinsatz von Rettungskräften sei angelaufen.

Am Düsseldorfer Flughafen soll das Thermometer am Dienstagnachmittag auf fast 37 Grad geklettert sein. Damit wäre es bislang der heißeste Tag des Jahres - und die deutschlandweit höchste Temperatur. Meteorologe Erwin Hafenrichter vom Deutschen Wetterdienst zufolge stelle der Messwert einen neuen Juni-Rekord für die dortige Station dar.

Die Hitzewelle könnte uns in einigen Regionen Temperaturen jenseits der 40 Grad bescheren. Zum Verkaufsschlager avanciert derweil einmal mehr der Ventilator.

