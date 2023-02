In Murcia werden kranke Wildtiere wieder fit: Gänsegeier entlassen

Tierisches aus Spanien

+ © Carm Fit für den Abflug: Gesund gepflegter Gänsegeier wird in Murcia im Südosten von Spanien in die Freiheit entlassen. © Carm

Zwei junge Gänsegeier werden in Murcia im Südosten von Spanien in die Freiheit entlassen. Was den Greifvögeln vorher zugestoßen ist und welchen Gefahren sie ausgesetzt sind, steht in diesem Artikel:

Murcia – Vor Publikum und Fotografen sind in Murcia im Südosten von Spanien zwei imposante Greifvögel in die Freiheit entlassen worden. Die jungen Gänsegeier wurden zuvor erschöpft und halb verdurstet aufgegriffen und im Zentrum für Wildtiere El Valle gesund gepflegt, wie costanachrichten.com berichtet.

Aber nicht alle Artgenossen haben dieses Glück. Umweltschützer schlagen Alarm. Sie haben kürzlich bei einem Kontrollgang um einen Stausee in Lorca 13 tote Gänsegeier gefunden. Sie alle hatten einen tödlichen Stromschlag an einer ungeschützten Leitung erlitten.