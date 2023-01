In Koffer entdeckt: Weißer Alligator lebt jetzt in NRW-Zoo

Tiere

+ © Daniel Karmann/dpa Ophelia hat inzwischen ein neues Zuhause gefunden. © Daniel Karmann/dpa

Als das Alligator-Weibchen befreit wurde, konnte es kaum atmen und war in sehr schlechtem Zustand. Inzwischen geht es der kleinen Ophelia wieder gut.

München - Ein am Münchner Flughafen aus dem Gepäck eines Reisenden befreiter weißer Alligator lebt inzwischen in einem Zoo in Nordrhein-Westfalen. Wie die Auffangstation für Reptilien in München mitteilte, zog das Tier Mitte Januar in den TerraZoo in Rheinberg um. Die Vermittlung habe das Bundesamt für Naturschutz (BfN) in Bonn übernommen. Die kleine Ophelia habe sich bereits gut in ihrem Gehege eingelebt.

Der Zoll hatte den Albino-Alligator im September beim Röntgen von Koffern im Gepäck eines Passagiers gefunden - komplett in Frischhaltefolie gewickelt. Der damals etwa einen Meter lange Alligator konnte demnach kaum atmen und wurde in sehr schlechtem Gesundheitszustand der Auffangstation für Reptilien übergeben, wo Tierpfleger das Reptil wieder gesund pflegten.

Ein Geschäftsmann soll das Tier in seinem Gepäck mitgenommen haben. Die Ermittler verlangten im Herbst eine hohe fünfstellige Sicherheitszahlung von ihm. In Asien werden nach Angaben des Zolls bis zu 75.000 Euro für solche Albino-Alligatoren gezahlt. dpa