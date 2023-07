In Fulda eröffnet ein vietnamesisches Restaurant

Authentische Küche

Am Gemüsemarkt in Fulda öffnet bald ein vietnamesisches Restaurant seine Pforten. Um das kulinarische Erlebnis so authentisch wie möglich zu gestalten, haben die Inhaber viel Aufwand betrieben, wie Sie hier erfahren:

Fulda - Die kulinarische Szene in Fulda wird demnächst um eine Facette reicher: Im ehemaligen Mercado am Gemüsemarkt eröffnet das vietnamesische Restaurant Madame Nguyen seine Pforten. Die Betreiber Hong Cau Vi und seine Ehefrau Quynh Anh Nguyen sind seit sechs Jahren bereits mit dem Asia-Bistro Cau am Rosengarten ansässig.

Gegenüber fuldaerzeitung.de berichten die Inhaber von ihrer Recherche-Reise in Vietnam.

Vi hat einen vietnamesischen und chinesischen Migrationshintergrund, seine Frau ist Vietnamesin. „Wir lieben die dortige Küche, und ich wollte so etwas schon immer mal anbieten – zumal es das in Fulda noch nicht gibt“, berichtet der Gastronom. Vor einigen Monaten war das Ehepaar gemeinsam mit deutschen Freunden eigens in das südostasiatische Land gereist, in die Hauptstadt Hanoi, der Heimat von Quynh Anh Nguyen.