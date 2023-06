Waldbrand in munitionsbelastetem Gebiet in Brandenburg dehnt sich aus – Landrätin teilt Befürchtung

Feuer auf altem Truppenübungsplatz

Der Waldbrand bei Jüterbog dehnt sich weiter aus – mittlerweile sind mehr als 35 Hektar betroffen. Noch am Freitag könnte der Brand gelöscht werden.

Update vom 2. Juni, 12:50 Uhr: Der Waldbrand im brandenburgischen Felgentreu am ehemaligen Truppenübungsplatz Jüterbog hat sich am Freitagvormittag weiter ausgebreitet, wie ein Sprecher des Landkreis Teltow-Fläming am Mittag gegenüber Merkur.de von IPPEN.MEDIA bestätigt hat. Mittlerweile seien drei aktive Brandstellen mit einer Fläche von rund 8000 Quadratmetern aktiv. Insgesamt seien seit Ausbruch des Feuers rund 35 Hektar Fläche von dem Brand betroffen.

Landrätin Kornelia Wehlan, die am Freitag persönlich vor Ort sei, erklärt: „Ich bin sehr froh darüber, dass wir mit dem Einsatz der Löschflugzeuge schnell und effizient handeln konnten. Dabei ging es darum, eine Großschadenslage wie 2019 zu vermeiden, als auf diesem Areal insgesamt 750 Hektar Fläche gebrannt haben.“

Waldbrand bei Jüterbog: Einsatzleitung geht von Löschung am Freitag aus

Die Einsatzleitung gehe davon aus, dass der Brand im Laufe des Tages gelöscht werden könne und die Fläche an die Eigentümerin, die Stiftung Naturlandschaften Brandenburg, wieder übergeben werden kann. Auch weiterhin bestand laut dem Sprecher des Landkreises zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für Personen. Über die NINA-Warnapp hätten die Behörden die Bevölkerung vor starker Rauchentwicklung gewarnt.

Ursprungsartikel vom 2. Juni, 10:52 Uhr: Felgentreu – Der Waldbrand in einem munitionsbelasteten Gebiet in Felgentreu, Brandenburg, nimmt trotz des Löscheinsatzes aus der Luft mit Helikoptern und Flugzeugen kein Ende. Laut dem Einsatzleiter Rico Walentin habe das Feuer am Donnerstagabend eine Ausdehnung von rund 27 Hektar erreicht: „Die Ausbreitung nimmt mäßig und noch langsam zu“. Am Freitagmorgen soll eine Drohne Aufschluss über die aktuelle Größe des Brandes geben, wie ein Sprecher des Landkreis Teltow-Fläming am Freitagmorgen mitgeteilt hatte.

Löschflugzeuge und Helikopter bekämpfen Waldbrand in Brandenburg

Das Feuer wüte seit Mittwochabend auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz in Brandenburg unweit der 12.000-Einwohner-Kleinstadt Jüterbog. Aufgrund der Gefahr durch alte Munition am Boden des Gebietes, sei es den Einsatzkräften bislang nur möglich gewesen, den Brand aus der Luft zu bekämpfen. Dabei sei bislang ein Löschflugzeug aus dem Harz und ein Helikopter der Bundespolizei zum Einsatz gekommen. Wie die Bundespolizei auf Twitter am frühen Freitagmorgen mitgeteilt hatte, hätte der Polizeihubschrauber zu diesem Zeitpunkt mindestens 48.600 Liter Wasser auf das Feuer abgeworfen.

In der Nacht zu Freitag wurde laut Angaben des Einsatzleiters zudem eine Brandwache eingerichtet. Die Brandbekämpfung sei für das Land eher unkonventionell, da in Brandenburg bei Einsätzen dieser Art bislang nur Löschhelikopter zum Einsatz gekommen seien. „Das ist ein Versuch, den wir hier durchführen. Wir sammeln damit erste Erkenntnisse“, so Einsatzleiter Walentin. Seit Freitagmorgen sei demnach auch ein zweites Löschflugzeug eingetroffen, sodass bei der weiteren Bekämpfung des Feuers dann zwei Flugzeuge im Einsatz seien. Ob der Helikopter weiter zur Verfügung stehen würde, sei bislang unklar.

Waldbrand in Brandenburg: Wohnsiedlungen durch Feuer nicht gefährdet

Die Einsatzkräfte hätten n dem betroffenen Gebiet bereits Detonationen von alter Munition wahrgenommen, jedoch nicht über eine weite Distanz. Wohnsiedlungen seien bei dem Brand nicht gefährdet, so die Einsatzleitung. Das Gelände des ehemaligen Truppenübungsplatzes ist nicht zum ersten Mal von einem Waldbrand betroffen. Bereits 2019 zerstörte ein Feuer dort rund 750 Hektar Waldfläche.

Währenddessen steige die Waldbrandgefahr in Brandenburg. „Mit jedem Tag, an dem kein Niederschlag kommt, wird sich die Waldbrandgefahrenlage erhöhen“, erklärte der brandenburgische Waldbrandschutzbeauftragte, Raimund Engel gegenüber dpa. Laut Deutschem Wetterdienst bleibe es in den kommenden Tagen weiterhin trocken, zudem würde in frischer böiger Wind aus Nordosten kommen. Ein Sprecher des DWD erklärt in einer Pressemitteilung: „Wenn der Wind auffrischt, dann ist das natürlich ungünstig.“ Dann könne bereits ein Windstoß reichen, damit sich ein Feuer ausbreite.

