Bandendiebstahl im Supermarkt: Polizei nimmt sechs Täter fest

Langfinger in Westfalen unterwegs

Ihre Tat hatten sie geplant: Sechs Diebe waren am Mittwoch in einem Supermarkt im westfälischen Ibbenbüren unterwegs. Mit ihren vollen Einkaufswagen verließen sie das Geschäft. Doch sie kamen nicht weit.

Ibbenbüren – Einem Zeuge waren am vergangenen Mittwoch (7. November) verdächtige Personen in einem Supermarkt im westfälischen Ibbenbüren aufgefallen. Die Männer waren in dem Geschäft mit Einkaufswagen unterwegs, in denen sich größere Taschen befanden, wie msl24.de* berichtet.

Bandendiebstahl in Ibbenbüren: Mittäter stehen im Supermarkt Schmiere

Die Taschen füllten sie mit verschiedenen Waren aus dem Supermarkt. Dabei standen einige von ihnen jedes Mal Schmiere und verdeckten die Diebe, als diese die Sachen aus dem Regal ausräumten. Mit den vollen Einkaufswagen verließ einer nach dem anderen den Supermarkt in Ibbenbüren und räumten die Waren in ein Auto.

Täter geht zum Supermarkt zurück: Dort wartet schon die Polizei

Einer der Diebe kehrte in den Markt zurück. Als er diesen wieder verließ, wurde er von der Polizei festgenommen. Auch die fünf anderen Täter gingen den Beamten daraufhin ins Netz. Auf der Wache stellte sie geklaute Waren im Wert von 2873 Euro sicher. Unter anderem hatten sie Alkohol, Lebensmittel und Hygiene-Artikel mitgenommen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurden alle sechs Männer dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ gegen die Diebe Untersuchungshaftbefehl wegen Bandendiebstahls. Das Fahrzeug der Täter wurde beschlagnahmt.

