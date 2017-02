Hunderttausende zu Rosenmontagszügen erwartet

Höhepunkt des Straßenkarnevals

Köln/Düsseldorf/Mainz - Die Rosenmontagszüge rollen wieder - diesmal mit überdimensionalen Trump- und Erdogan-Figuren obendrauf. Die Polizei hat ihre Sicherheitsvorkehrungen nochmals verstärkt.

Mit den Rosenmontagszügen erreicht der Straßenkarneval an diesem Montag seinen Höhepunkt. In den närrischen Hochburgen Köln, Düsseldorf und Mainz werden dazu Hunderttausende Zuschauer erwartet. Auf ihren Persiflagewagen wollen die Narren unter anderem US-Präsident Donald Trump und den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan aufs Korn nehmen. Mit besonderer Spannung werden die frechen Düsseldorfer Wagen erwartet, die auch diesmal wieder bis kurz vor dem Start geheim gehalten werden. Das Wetter wird wechselhaft - am Nachmittag kann es regnen.

Als Reaktion auf Terroranschläge wie in Berlin dürfen in Köln, Düsseldorf und Mainz keine Lastwagen in die Innenstadt fahren. In Köln und Düsseldorf sind wie an Weiberfastnacht auch wieder Polizisten mit Maschinenpistolen unterwegs. Es gebe zwar keine Hinweise auf eine konkrete Gefährdung, aber ein abstraktes Sicherheitsrisiko, hieß es bei der Polizei.

Auch in anderen Gegenden der Welt wird vor dem Beginn der christlichen Fastenzeit gefeiert: In Rio tanzen Hunderttausende bei der berühmten Samba-Parade, in Venedig bevölkern Menschen mit eleganten Masken den Markusplatz.

