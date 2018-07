Horror: Mann stürzt im Wald mit seinem Gesicht in laufende Kettensäge

Schrecklicher Unfall im Wald

Horror: Ein Mann stürzt während Baumfällarbeiten mit Gesicht in eine laufende Kettensäge im Wald.

Elvershausen - Horror-Unfall im Rhein-Main-Gebiet! Ein 78-jähriger Mann ist am Donnerstagmorgen bei Baumfällarbeiten in einem Wald bei Elvershausen (Landreis Northeim, Südniedersachsen) mit seinem Gesicht in eine laufende Kettensäge gefallen, wie extratipp.com* berichtet.

Der Rentner aus Elvershausen war um 7 Uhr in den Wald (Katlenburg-Lindau, Waldgebiet Elvershausen, Verlängerung Burgweg) gefahren und dort mit Baumfällarbeiten mit seiner Kettensäge beschäftigt. Als er einen Baum durchsägte, wurde der 78-jährige Mann durch eine ausschlagende Wurzel umgestoßen. Der Rentner stürzte mit dem Gesicht voraus zu Boden, wo er mit der rechten Gesichtshilfe in die laufende Kettensäge fiel.

Der Mann rappelte sich auf, kletterte in das Fahrerhaus seines Traktors und fuhr selbst nach Hause, wie die Polizei mitteilt. Dort wurde sofort der Rettungsdienst alarmiert. Ein Rettungshubschrauber landete bei dem 78-Jährigen, ein Notarzt übernahm vor Ort sofort die Erstversorgung. Als der Mann stabilisiert war, kam er mit dem Rettungshubrauber in die Klinik nach Göttingen. Er erlitt schwerste Schnittverletzungen im Gesicht. Wie weit der Heimweg des verletzten Mannes vom Wald zu seinem Haus war und wie sein Gesundheitszustand derzeit ist, konnte eine Polizeisprecherin in Northheim/Osterode auf extratipp.com* Anfrage nicht sagen.

Matthias Kernstock

