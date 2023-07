Hochzeitsfeier bei Verlosung gewonnen: Paar gibt sich Ja-Wort auf Landesgartenschau

Am Himmelszelt

+ © Felix Kästle/dpa/Symbolbild Heiraten, eingerahmt von blühender Natur: Dieser Traum wurde für ein Paar in Fulda wahr. (Symbolfoto) © Felix Kästle/dpa/Symbolbild

Diese beiden sind nun Ehefrau und Ehemann: Marie Luise Reinhard-Mika und Maximilian Mika besiegelten auf der Landesgartenschau den Bund der Ehe. Mehr dazu lesen Sie hier:

Fulda - Heiraten, eingerahmt von blühender Natur: Für Dr. Marie Luise Reinhard-Mika und Maximilian Mika wurde dieser Traum am Samstagmittag, 22. Juli, wahr: Am Himmelszelt der evangelischen Kirche auf der Landesgartenschau besiegelten die beiden den Bund der Ehe. Das Paar hatte die Hochzeitsfeier mit 80 Gästen bei einer Verlosungsaktion der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck (EKKW) gewonnen. Das berichtet der evangelische Kirchenkreis Fulda in einer Pressemeldung.

Wie das Paar auf die Verlosung aufmerksam wurde, verrät fuldaerzeitung.de.

Dass ihnen in der Organisation der Hochzeit vieles abgenommen wurde, sie dennoch mitentscheiden und mitwirken konnten, gefiel dem Brautpaar besonders. „Wir freuen uns über den kirchlichen Segen an diesem wunderbaren Ort“, sagte Maximilian Mika (32). Dass ein Brautmodengeschäft aus Dipperz für die Ausstattung der Brautleute sorgte und ein Blumengeschäft aus Eichenzell für die Blumendekoration, machte das Glück der Brautleute perfekt.