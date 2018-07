Hitzewelle überrollt Deutschland - nächste Woche bis zu 37 Grad heiß

7-Tage-Trend

Sonne satt in ganz Deutschland: Nach örtlichen Gewittern am Wochenende werden kommende Woche Rekordtemperaturen des Hochsommers erwartet – mit Werten von bis zu 37 Grad.

Berlin - Während es am Wochenende in einigen Teilen Deutschlands noch viel Regen und Gewitter gibt, zieht in der kommenden Woche der Hochsommer ins ganze Land. Temperaturen um die 37 Grad brechen bisherige Hitzerekorde in diesem Jahr und versprechen Sonne satt für ganz Deutschland.

Erste große Hitzewelle dieses Sommers angesagt

In der nächsten Woche könnte "die erste große Hitzewelle dieses Sommers" nach Deutschland kommen, sagt Thore Hansen, Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD). "Bislang war es zwar fast immer sehr warm, es gab aber noch nicht über mehrere Tage in weiten Teilen des Bundesgebiets über 30 Grad." Subtropische Luftmassen könnten das aber schon bald ändern.

Waldbrandgefahr nimmt zu

"Die ohnehin schon extreme Trockenheit, vor allem in Norddeutschland und Teilen Ostdeutschlands, wird sich also weiter verschärfen, und auch die Waldbrandgefahr wird wieder zunehmen", so der DWD-Meteorologe zu den Aussichten für nächste Woche.

