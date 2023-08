Hitze und Schwüle zum Wochenstart: Bis zu 37 Grad erwartet

Kein Regen

Nach einem heißen und schwülen Wochenstart mit bis zu 37 Grad sollen die Temperaturen zum Wochenende deutlich nach unten gehen. Mehr dazu lesen Sie hier:

Region - „Diese Wetterlage zwingt so manchen Kreislauf in die Knie“, berichtet Diplom-Meteorologe Dominik Jung. „Die Luftfeuchte ist das große Problem. Wäre die warme Luft trocken, würde man sie viel besser vertragen. Man schwitzt schon bei jeder noch so kleinen Bewegung.“ Laut dem Wetter-Experten bleibt die Hitzewelle vorerst bestehen, denn neue Luftmassen aus Südwesteuropa setzen diesen Trend fort. Am Montag, Dienstag und Mittwoch soll das schwüle Wetter weitergehen.

Am Wochenende wird hingegen ein Temperatursturz erwartet, wie fuldaerzeitung.de berichtet.

„Besonders in der Landesmitte und im Süden werden Höchstwerte um 30 bis 37 Grad gemessen“, erläutert Jung. Auch in Hessen rund um Fulda bleibt es zum Wochenstart sommerlich heiß. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte, erreichen die Höchsttemperaturen am Montag 28 bis 33 Grad, in Hochlagen 26 Grad. Dabei bleibt es niederschlagsfrei. In der Nacht zum Dienstag (22. August) kühlt es den Vorhersagen zufolge im Süden auf 19 bis 15 Grad ab, im Norden auf 16 bis 13 Grad. Auch am Dienstag wird es wieder heiß, wie der DWD mitteilte. Zur Wochenmitte bleibt es zumeist heiter.