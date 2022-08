Hitze und Dürre auch im Herbst? Wetterphänomen könnte Baden-Württemberg erreichen

Prognose für 2022

+ © Daniel Vogl/dpa Trockene Wiesen im Sommer: Könnte sich ein ähnliches Szenario im Herbst 2022 in Baden-Württemberg abspielen? © Daniel Vogl/dpa

Seit Tagen und Wochen leiden die Menschen in Baden-Württemberg unter extremer Hitze und Dürre. Lesen Sie hier, ob sich ein ähnliches Szenario sogar im Herbst abspielen könnte:

„Wann wird‘s mal wieder richtig Sommer?“ Nun, diese Frage wird sich in den vergangenen Tagen in Baden-Württemberg wohl keiner gestellt haben. Seit Wochen herrscht im Südwesten eine große Hitze, Bäume und Felder trocknen aus – von Regen keine Spur. Experten befürchten jetzt, dass sich ein ähnliches Szenario auch im Herbst abspielen könnte. Grund dafür ist ein dramatisches Wetterphänomen, das auf Deutschland zukommen könnte.

HEIDELBERG24 verrät, ob auch der Herbst 2022 in Baden-Württemberg heiß und trocken wird – und was es mit dem Wetterphänomen auf sich hat.

Seit Tagen klettern die Temperaturen in Baden-Württemberg über die 30-Grad-Marke. Ein Spitzenwert wurde zuletzt am Donnerstag (4. August) in Waghäusel-Kirrlach gemessen: Hier erreichte das Thermometer 38,3 Grad. (fas)