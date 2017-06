Hitzewelle: Autobahn A6 platzt auf

Achtung „Blow up“

Durch die Hitze sind Teile der Autobahn A6 in Baden-Württemberg aufgeplatzt.

Mannheim - Wegen sogenannter Blow Ups mussten am Mittwochnachmittag zwei Fahrstreifen in Höhe der Tank- und Rastanlage Hockenheim gesperrt werden, wie das Polizeipräsidium Mannheim am Donnerstag mitteilte.

Es sei wegen der hohen Temperaturen zu Druckspannungen und zum Aufplatzen der Fahrbahndecke gekommen. Der Verkehr in Richtung Norden wurde über den rechten Fahrstreifen und den Standstreifen geleitet.

Tempolimit wegen Hitze

Wegen der extremen Hitze gilt sei Dienstag auf Anordnung Regierungspräsidiums Karlsruhe ein Tempolimit von 80 Stundenkilometern auf Teilabschnitten der Autobahnen A5 und der A6.

Die Geschwindigkeitsbeschränkung soll Verkehrsteilnehmer demnach vor plötzlich auftretenden Blow Ups an älteren Betonfahrbahnen schützen. Das Tempolimit soll wieder aufgehoben werden, sobald die Tageshöchsttemperaturen unter 30 Grad sinken.

