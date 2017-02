Hitlers rotes Telefon wird in den USA versteigert

Washington - Ein rotes Telefon aus dem Besitz von Adolf Hitler wird am Sonntag in den USA versteigert. Über den Apparat hatte Hitler seine letzten Befehle erteilt.

Das tragbare Telefon wurde nach seinem Suizid und dem Untergang des Dritten Reiches im Berliner Führerbunker gefunden.

In das Siemens-Telefon sind Hitlers Name sowie ein Hakenkreuz mit Reichsadler eingraviert. Das Auktionshaus Alexander Historical Auctions aus dem US-Ostküstenstaat Maryland schätzt den Wert des Apparats auf 200.000 bis 300.000 Dollar (187.000 bis 281.000 Euro). Das Telefon war nach der Eroberung Berlins am Ende des Zweiten Weltkriegs in die Hände eines britischen Soldaten gelangt, der es an seinen Sohn vererbte.