Unwetter über Hessen – Zugausfälle und schwere Schäden 

Gewitter und Hagel

+ © p Die Sturmfront von Mühlheim aus gesehen. © p

Ein starkes Unwetter behindert seit Sonntagabend in Hessen den Verkehr. Umgestürzte Bäume blockieren Straßen, vereinzelt wurden Dächer abgedeckt.

Update, 19:50 Uhr: Aktuell ist die B 44 in Mörfelden gesperrt, weil ein Baum auf die Fahrbahn gestürzt ist. Auch auf der A5 verteilen sich Äste und Grünzeug. Es kam zum Stau.

Wir hatten wohl Glück im

Unglück. #Unwetter #Rodgau



Mit den Nachbarn im Haus schnell das Chaos beseitigt. Andere Nachbarn hatten nicht so viel Glück.



Und die 2. Runde ist bereits angekündigt. pic.twitter.com/eAee3nc5Np — Babo-Buddha (@justinian_de) 18. August 2019

Update, 19.41 Uhr: Der RMV meldet wegen des Unwetters Verspätungen und Ausfälle auf der Strecke zwischen Frankfurt und Darmstadt. Grund dafür seien Oberleitungsstörungen, wie ein Pressesprecher auf Anfrage bstätigte. Betroffen sind die Regionalbahnen und die S-Bahn-Linie S3.

Sturm über Hessen – Flüge gestrichen, schwere Schäden

Update, 19.30 Uhr: Im Kreis Offenbach berichten Anwohner, dass sich das Gewitter weiter zuzieht. Nach dem ersten Hagelsturm gegen 18.40 scheint das Unwetter noch nicht überstanden zu sein. Anwohner berichten von umgestürzten Bäumen auf den Straßen, vollgelaufenen Kellern und kaputten Rollläden. Auch über beschädigte Autos, kaputte Solaranlagen und umherfliegende Mülltonnen wird berichtet.

Update, 19.20 Uhr: Auch der Flughafen in Frankfurt meldete Probleme wegen des Unwetters. Wie ein Flughafen-Sprecher auf Anfrage mitteilte, wurden 24 Flüge gestrichen. Bei anderen Flügen kam es zu Verspätungen.

Update, 19.15 Uhr: In Walldorf (Groß-Gerau) schlug ein Blitz in ein Stellwerk ein, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Zwischen den Hauptbahnhöfen von Mannheim und Frankfurt sei deshalb derzeit kein Zugverkehr möglich, hieß es bei Twitter. Die Techniker seien bereits vor Ort. Auch in Teilen Hessens sei der Zugverkehr wetterbedingt gestört, sagte ein Bahn-Sprecher. Etwa auf den Strecken zwischen Darmstadt und Frankfurt sowie zwischen Hanau und Aschaffenburg gab es Oberleitungsstörungen.

️Unwetterschäden️



Aufgrund von Unwetterschäden ist die Strecke #Frankfurt(M) und #Würzburg zwischen #Hanau und #Aschaffenburg gesperrt. Züge werden ohne den Halt #Aschaffenburg via #Schlüchtern umgeleitet. Reisezeitverlängerung von 40 bis 60 Minuten. — Deutsche Bahn Verkehrsmeldungen (@DB_Info) August 18, 2019

Erstmeldung vom Sonntag, 18.8.2019, 19.10 Uhr: Frankfurt - Ein schweres Unwetter hat am Sonntagabend über Hessen gewütet. In Südhessen kam es zu schweren Sturmschäden. Augenzeugen berichten von heftigen Hagelschauern und Sturmböen. Zahlreiche Bäume sind umgestürzt, einige Straßen mussten gesperrt werden. Außerdem sollen einzelne Dächer abgedeckt worden sein. Wir aktualisieren den Artikel fortlaufend.

Diese Artikel auf op-online.de* könnten Sie auch interessieren:

Unwetter und Hagelschauer in Südhessen

Bisher ist vom Sommer nicht viel zu sehen. Der Deutsche Wetterdienst warnt aktuell vor starken Gewittern. Die Schäden sind enorm.

*op-online.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.