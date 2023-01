„Ich werde Mama“ - Olympia-Teilnehmerin Anna Hahner ist Schwanger

16. Woche

Die Nachricht verbreitet sich wie ein Lauffeuer: Die Profisportlerin Anna Hahner ist schwanger. Sie habe auf ihren Instagram-Post „mehr Glückwünsche zur Schwangerschaft erhalten als damals für die Olympia-Nominierung“, sagt die Marathon- und Trailläuferin aus Osthesen.

Cheimgau - Nach ihrer langen und sehr erfolgreichen Trail-Saison 2022 mit dem Highlight der Deutschen Meisterschaft beim Zugspitz-Ultratrail über 82 Kilometer und 3370 Höhenmeter und einer längeren Pause weilte die 33-Jährige im Oktober noch für zwei Wochen mit ihrem Team von adidas Terrex im Trainingslager in Südafrika. „Das war der perfekte Ort zum Wiedereinstieg. Wunderschöne Trails, super Trainingseinheiten, tolle Teammates und leckeres Essen“, schreibt sie in ihrem Newsletter.

Doch dann kam alles anders, die Jahresplanung für 2023 birgt eine völlig neue Herausforderung, die sich schlicht in drei Worte fassen lässt: „Ich werde Mama.“ Annas Stimme ist noch heller als sonst, die Freude spürbar. Bei einem kurzen Telefonat sprudelt es nur so aus ihr heraus. Sie sei in der 16. Woche.