Hermes: Der merkwürdigste Paket-Zettel aller Zeiten? „Helft dem Zusteller mal“

Im Stress der Vorweihnachtszeit hat ein Hermes-Bote einen höchst seltsamen Zettel fabriziert. Er gibt dem Betrachter Rätsel auf.

Die Verwirrung gibt der Hermes-Bote wohl an die anderen Betrachter weiter ...

München - In der Zeit vor Weihnachten haben Paket-Zusteller extraviel zu tun. Und es ist wirklich nicht leicht. Die Empfänger wohnen unterm Dach ohne Aufzug oder sind gleich gar nicht da, bestellen wie die Wilden und wollen die Pakete natürlich lieber vorgestern als übermorgen.

Hermes-Zettel höchst mungewöhnlich - Was sollen die Pfeile und Kreuze?

In all dem Stress kann man schon etwas durcheinander kommen als Hermes-Bote. Und für den vielleicht merkwürdigsten Benachrichtigungszettel ever sorgen. Dieser ist bei der Facebook-Seite „Best of Paketzusteller“ gelandet sowie bei der passenden Instagram-Page. Dass er echt ist, ist nicht bestätigt, aber so etwas denkt sich eigentlich auch keiner aus.

Der Zettel sieht aus, als sei eine Dampfwalze mit dem Kugelschreiber darüber gepflügt. Zwei Kreuze, ein Pfeil, eine krakelige Unterschrift, dazu noch Datum, Uhrzeit und mehrere krakelige Sätze.

„Kein Ablageort, keine da ... was ist lost?“ - den Teil kann man noch einigermaßen verstehen. Schwieriger wird‘s, zuzuordnen, wo denn der Pfeil hinzeigt, aber auch das ist noch nachvollziehbar. „Ihre Sendung geht zurück an den Absender“, soll wohl mit Kreuz und Pfeil markiert werden.

Endgültig abstrus wird es aber ganz unten auf dem Zettel. „Spielst du ......?“, steht dort zu lesen. Und da fällt es dann wirklich schwer mit der Interpretation.

Hermes-Zettel lässt User fordern: „Helft dem armen Zusteller doch mal“

Ein Nutzer appelliert an die anderen bei Facebook: „Mensch nun helft dem armen Zusteller doch mal, seine ungelösten Fragen zu beantworten er zermürbt sich bestimmt Tag ein Tag aus die Birne darüber!!!“ Und eine andere Betrachterin meint angesichts des Schreibfehlers: „Das Paket ist wohl ‚lost‘.“

Es ist nicht der erste Hermes-Zettel, der im Netz für Verwunderung sorgt. Die Benachrichtigung mit den unfassbar traurigen Worten ging viral. Und auch diese Hermes-Botschaft amüsierte die Nutzer.

