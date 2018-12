Perverse misshandeln trächtige Stute auf grausame Weise

Heftiger Vorfall

+ © picture alliance/dpa (Fotomontage) Grausam! Ein Pferd wurde in Heilbronn übel zugerichtet. © picture alliance/dpa (Fotomontage)

Wie grausam können Menschen sein? Diese Frage stellt sich, nachdem eine trächtige Stute auf einem Hof mit heftigen Verletzungen aufgefunden wurde.

Heilbronn - Ein schlimmer Vorfall überschattet die Gemeinde Langenbrettach im Landkreis Heilbronn: Dort wurde eine verletzte Stute in ihrer Pferdebox aufgefunden - alles weist darauf hin, dass das Tier grausamen Tierquälern zum Opfer gefallen ist. Darüber berichtet extratipp.com*.

Trächtige Stute steht bei Heilbronn in Box - Irre verfolgen grausame Absicht

Die Tat ereignete sich bereits am 27. oder 28. November, wie die Polizei in Heilbronn am vergangenen Freitag mitteilt. In diesem Zeitraum haben sich unbekannte Personen Zugang zu der Scheune verschafft - die trächtige Stute stand in einer Pferdebox in der Cleversulzbacher Straße. Das unschuldige Pferd wurde auf bestialische Weise misshandelt, hatte eine tiefe Fleischwunde an der linken Hinterflanke.

Bisherige Ermittlungen ergaben, dass die Tierquäler dabei vermutlich einen "unbekannten, viereckig-spitz zulaufenden Gegenstand" benutzten.

Heilbronn: Stute misshandelt - sie muss sofort in die Tierklinik

Nachdem die verletzte Stute in Langenbrettach bei Heilbronn aufgefunden wurde, musste sie sofort in eine Tierklinik gebracht werden. Die Wunde wurde dort genäht. Wer der trächtigen Stute im Zeitraum vom Dienstagabend (27. November) und Mittwochfrüh (28. November) eine derartige Verletzung zufügte, ist noch nicht klar. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachten konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07139/4710-0 bei der Polizei zu melden.

+ Die Stute stand in ihrer Pferdebox in Langenbrettach bei Heilbronn und wurde dort misshandelt. © Screenshot Google Maps

Grausame Fälle wie der im Heilbronner Landkreis sorgen bei den extratipp.com*-Lesern immer öfter für Aufregung: Im September wurde ein Pferd in Limburg sogar zu Tode vergewaltigt, eine ähnliche Tat aus Frankfurt ist auch zwei Monate später noch ungeklärt. Die extratipp.com*-Leser interessieren sich aktuell auch für folgende Meldung: Familie sitzt gemütlich im Wohnzimmer - plötzlich sind vier Menschen verletzt.

Natascha Berger

