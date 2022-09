Heidelberger Schlossbeleuchtung droht Regen-Desaster – fällt es ins Wasser?

Am Samstag

Die Schlossbeleuchtung in Heidelberg ist ein Spektakel, für das viele Menschen angereist kommen – wenn das Wetter passt. Lesen Sie hier, ob die Schlossbeleuchtung ins Wasser fällt:

Die Heidelberger Schlossbeleuchtung ist ein beliebtes Event bei den Menschen in der Region, aber auch darüber hinaus. Erst wird das Schloss in bengalische Leuchtfeuer gehüllt, danach gibt es ein Feuerwerk über dem Neckar. Doch nach dem Regen und Gewitter zur Wochenmitte droht nun auch der Samstag ins Wasser zu fallen.

HEIDELBERG24 verrät, wie das Wetter zur Schlossbeleuchtung in Heidelberg wird.

Die Schlossbeleuchtung hat einen historischen Hintergrund: Zum einen geht es um das Niederbrennen des Schlosses durch Sonnenkönig Ludwig XIV., zum anderen um den Empfang der Gemahlin von Kurfürst Friedrich V. (tobi)