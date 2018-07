Mutter muss eigenes Kind beerdigen - als sie zum Grab kommt, ist sie fassungslos

Polizei sucht Zeugen

Erst vor zweieinhalb Wochen musste eine Mutter aus Heidelberg ihr Kind beerdigen. Doch statt an der Ruhestätte Trost zu finden, zeigte sich ihr ein schlimmes Bild.

Heidelberg - Der Bergfriedhof in Heidelberg wurde bereits in der Vergangenheit immer wieder von Dieben heimgesucht. Sie klauten und verwüsteten Grabschmuck – so auch den von Mutter Sybille.

Die Mutter musste erst vor zweieinhalb Wochen ihr eigenes Kind beerdigen. Doch anstatt, dass sie in dieser schweren Zeit Trost und Ruhe auf dem Friedhof findet, musste sie eine schreckliche Entdeckung machen.

Kuscheltiere und selbstgebastelte Figuren, die sie auf das Kindergrab gelegt hatte, fehlten. Sybille fand sie entweder weggeworfen in einem Gebüsch, oder teilweise zerstört wieder. Von zwei Plüschtieren fehlte jede Spur. Wer für diese gefühllose Tat verantwortlich war, weiß bisher niemand.

