Heftiger Knall vor der Hitze: Unwetter mit Starkregen drohen am Feiertag

Wetter in Baden-Württemberg

+ © Tobias Hartl/Vifogra/dpa/Symbolbild In Baden-Württemberg kann es örtlich zu heftigen Unwettern kommen. © Tobias Hartl/Vifogra/dpa/Symbolbild

Das Wetter macht eine kleine Sommerpause und bringt dafür heftige Unwetter nach Baden-Württemberg. Lesen Sie hier, wann der Sommer mit voller Macht wiederkommt:

Seit Tagen herrscht in Baden-Württemberg sommerliches Wetter, aber: Am Mittwoch vor Fronleichnam sowie am Feiertag selbst gibt es den großen Knall. Starkregen, auch Hagel und kräftiger Wind sind möglich. Experten warnen vor heftigen Unwettern, stellen aber auch Besserung in Aussicht.

echo24.de verrät, wann der Sommer mit voller Macht wiederkommt.

Der Sommer 2023 soll generell von Hitze und Dürre geprägt werden. Obwohl der kalendarische Sommeranfang erst am 21. Juni ist, scheint auch der Monat bereits von einer kleinen Dürre-Periode betroffen zu sein. (tobi)