Deutsche-Drogenbande „HausDrei“: bereits Hinrichtungen sollen auf deren Konten gehen

Polizei durch Personalmangel offenbar geschwächt

Die „HausDrei“ Bande bringt die Hamburger Polizei an ihre Grenzen. Mit Musik, Gewalt und Drogen verbreitet sie Angst, während die Polizei mit Personalmangel kämpft.

Hamburg – „HausDrei“, benannt nach einem Stadtteilzentrum in Hamburg-Altona, ist eine der kriminellsten Drogenbanden in Hamburg. In Musikvideos rappen die Mitglieder über ihre Drogengeschäfte und drohen ihren Feinden – und genau diese Drohungen setzen die Mitglieder offenbar auch in Tatsachen um.



Nach bisherigen Informationen gehen sogar schon Hinrichtungen, Schüsse auf Shishabars und Schießerei auf offener Straße auf deren Konten.

+ Mordermittler und Experten der Spurensicherung am Tatort. © Elias Bartl

Die Polizei, die nach Aussage von Jan Reinecke von Bund Deutscher Kriminalbeamter, soll unterbesetzt sein. „Seit vielen, vielen Jahren wird organisierte Kriminalität in Hamburg nicht mehr bekämpft“, so Reinecke.

