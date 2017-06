Haus gekauft und Keller entrümpelt - Mann macht überraschenden Fund

Drogen und Waffen im Keller

Was man bei Entrümpelungen nicht alles findet: Ein 40-Jähriger dürfte über einen Fund äußerst überrascht gewesen sein, den er als neuer Hausbesitzer im Keller eines Mehrfamilienhauses machte.

Dresden - Bei Aufräumarbeiten in einem Mehrfamilienhaus hat ein 40-jähriger Mann in Dresden ein Lager mit Rauschgift, Waffen und Munition entdeckt. Im Keller seines neu gekauften Hauses stieß er am Mittwochabend auf ein Paket mit fast einem Kilogramm Cannabis. Außerdem lagen dort eine Pistole, eine Schrotflinte sowie ein Jagdgewehr samt Patronen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Gegenstände wurden beschlagnahmt, ihr Besitzer ist noch unbekannt.

dpa

Rubriklistenbild: © dpa