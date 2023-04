„Banana Boat“ machte ihn weltberühmt: Sänger Harry Belafonte ist tot

Bekanntgabe am Dienstag

+ © Sven Simon/ IMAGO Harry Belafonte ist am Dienstag in seinem Haus in Manhattan verstorben. (Archivfoto) © Sven Simon/ IMAGO

Der US-amerikanische Sänger und Aktivist Harry Belafonte ist verstorben. Er wurde 96 Jahre alt.

New York – Harry Belafonte ist tot. Der US-amerikanische Sänger, Schauspieler und Aktivist ist am Dienstag (25. April) im Alter von 96 Jahren in seinem Haus in der Upper West Side von Manhattan gestorben. Das sagte sein langjähriger Pressesprecher zunächst gegenüber der New York Times. Die Ursache für seinen Tod sei Herzversagen.

Harry Belafonte war als Sänger besonders für seinen Hit „Banana Boat“ bekannt und spielte in mehr als 40 Filmen mit. Neben seines Talents war Belafonte für sein Engagement als Bürgerrechtler und UNICEF-Botschafter für Kinder auf Haiti und im Sudan bekannt. An der Seite von Martin Luther King Jr. kämpfte er für Bürgerrechte für Schwarze in den USA und mit Nelson Mandela gegen die Apartheid in Südafrika.

1927 wurde der Sänger im Schwarzenviertel Harlem in New York geboren, verbrachte aber einen großen Teil seiner Jugend in der jamaikanischen Heimat seiner Mutter. Im Laufe seiner Karriere gewann Belafonte zahlreiche Preise, darunter einen Ehrenoscar. Seine Heimatstadt benannte sogar eine ganze Bibliothek in Harlem nach ihm. (nz/dpa)