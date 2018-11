21-Jährige setzt Seat in Bach und verliert Bewusstsein: Dann dringt das eiskalte Wasser ein

Bei Minusgraden

+ © Nonstopnews Dramatischer Unfall bei Hannover: Eine 21-Jährige landete mit ihrem Seat Ibiza in einem Bach und verlor das Bewusstsein © Nonstopnews

Zu einem dramatischen Unfall kam es bei Hannover, als eine 21-Jährige ihren Seat Ibiza in einen Bach setzte. Die Frau verlor das Bewusstsein und das eiskalte Wasser drang in den PKW ein.

Hannover - Wie nordbuzz.de* berichtet, ereignete sich am Mittwoch, 28. November, gegen 0 Uhr ein dramatischer Unfall in Ehlershausen, im Großraum Hannover. Eine 21-Jährige war mit ihrem Seat Ibiza in Fahrtrichtung Obershagen auf einer schmalen Straße unterwegs. Als sie im Kurvenbereich vermutlich einem entgegenkommenden Fahrzeug ausweichen musste, nahm das Unglück seinen Lauf.

21-Jährige kommt mit Seat Ibiza bei Hannover von der Fahrbahn ab und landet in Bach

+ Der Seat war von der Straße aus kaum zu sehen © Nonstopnews

Die 21-Jährige kam mit ihrem Seat Ibiza im Dunkeln und bei Minusgraden von der Fahrbahn ab, durchfuhr etwa 50 Meter Grünstreifen und Straßengraben, bevor sie in dem mit Wasser gefüllten Graben liegen blieb. Das entgegenkommende Fahrzeug schien den Unfall nicht bemerkt zu haben und von der Straße aus war der PKW in dem Bach kaum zu sehen.

21-Jährige setzt Seat Ibiza bei Hannover in Bach und verliert Bewusstsein - Dann beginnt das Wasser einzudringen

+ Als die Rettungskräfte eintrafen, stand das Wasser bis zu den Scheinwerfern © Nonstopnews Nach Angaben von Nonstopnews muss die junge Fahrerin des Seat Ibiza scheinbar längere Zeit bewusstlos gewesen sein, weil sie den Notruf erst rund 20 Minuten nach dem Unfall absetzte. In der Zwischenzeit drang stetig eiskaltes Wasser in das Fahrzeug ein. Die alarmierten Rettungskräfte wären beinahe an der Unfallstelle vorbeigefahren, weil das Fahrzeug im Dunkeln schlecht zu erkennen war.

21-Jährige setzt Seat Ibiza bei Hannover in einen Bach - Feuerwehr befreit sie aus dem nass-kalten Gefängnis

+ Die Rettung erfolgte über den Kofferraum © Nonstopnews

Als die Rettungskräfte vor Ort eintrafen, stand das Wasser bereits bis zu den Scheinwerfern des Seat Ibiza. Um sich vor dem Wasser zu schützen, hatte die 21-Jährige die Beine auf den Beifahrersitz gelegt, während sie auf den Rettungsdienst wartete. Die Feuerwehr befreite die Frau durch die Heckklappe des Seat Ibizas aus ihrem nass-kalten Gefängnis. Zur Sicherheit wurde sie ins Krankenhaus gebracht.

21-Jährige setzt Seat Ibiza bei Hannover in einen Bach - Sie hatte Glück im Unglück

+ Die Fahrerin hatte Glück im Unglück © Nonstopnews

Die junge Frau hatte großes Glück im Unglück: Zum einen kam sie mit leichten Verletzungen davon, zum anderen verfehlte sie beim Abkommen von der Fahrbahn mehrere Bäume auf dem Grünstreifen vor dem Graben. Zudem war der Wasserpegel des Grabens ungewöhnlich niedrig.

