Todesdrama durch Blitzeinschlag? Feuer überrascht Frau und Hund in Wohnung

In einem Haus im Heideviertel in Hannover kam es zu einem Feuer. Bei dem Brand in der Wohnung einer 22-jährigen Frau und ihrem Hund kam es zum Todesdrama.

Hannover – Es sind schreckliche Szenen, die sich am späten Freitagabend (7. Juni) in einem Mehrfamilienhaus im Heideviertel in Hannover abgespielt haben. Für 28 Bewohner spielte sich der reinste Albtraum ab. Das berichtet nordbuzz.de*.

Und eine Frage beschäftigt die Ermittler: War ein Blitzeinschlag etwa schuld an der Tragödie?

Hannover: Feuer in Wohnung ausgebrochen - Panik bei Brand

Es war etwa 22.20 Uhr, als in dem Haus plötzlich große Panik ausbrach. Laute Schreie hallten plötzlich durch das Gebäude, Menschen rannten um ihr Leben. Denn: In einer Wohnung war ein Feuer ausgebrochen, wie die Neue Presse berichtet.

Hannover: Brand bricht in Haus im Heideviertel aus – Hund stirbt bei schwerem Feuer

Eine 22-jährige Frau und ihr Hund lebten darin bisher ihr unbeschwertes Leben, das durch den Brand ein tragisches Schicksal ereilte. Es kam zum Todesdrama in Niedersachsen!

Während die junge Frau sich aus der Flammen-Hölle retten und ins Freie retten konnte, kam für den Hund jede Hilfe zu spät. Er schaffte es nicht, dem plötzlich ausbrechenden Feuer zu entkommen, bezahlte den Brand in Hannover mit dem Tod.

Hannover: 22-jährige Frau erleidet schwere Verbrennungen bei Brand in Haus

Wie die 22-Jährige konnten sich auch die anderen 27 Bewohner des Mehrfamilienhauses vor dem Brand im Heideviertel retten. Sie blieben unverletzt. Die junge Frau hingegen erlitt bei dem folgenschweren Feuer in Niedersachsen schwere Brandverletzung und musste in ein Krankenhaus gefahren werden.

Ein anderer Bewohner atmete Rauchgase ein und musste deshalb behandelt werden.

Hannover: Feuerwehr rückt mit Großaufgebot zu Brand im Heideviertel aus

Gegen 23 Uhr war der Brand im Heideviertel in Hannover schließlich gelöscht. Die Freiwillige Feuerwehr Misburg war mit zwei Löschzügen angerückt. Zu dem Zeitpunkt hatte sich das Feuer in der Wohnung der 22-Jährigen bereits ausgebreitet, Flammen schlugen aus den Fensterscheiben.

Durch den Einsatz der Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf die Nachbarwohnungen gerade noch so verhindert werden. Den Hund der 22-jährigen Frau konnten die Einsatzkräfte jedoch nicht retten. Insgesamt waren Rettungsdienst und Feuerwehr mit 17 Fahrzeugen und 60 Einsatzkräften vor Ort.

Hannover: Hat Blitzeinschlag Feuer in Mehrfamilienhaus verursacht?

Jetzt müssen Ermittler der Polizei und Gutachter herausfinden, ob der Brand durch einen Blitzeinschlag verursacht worden war. Vor dem Feuer-Drama gab es nämlich ein heftiges Gewitter über Hannover.

