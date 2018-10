Explosions-Gefahr nach Horror-Unfall! Fahrer verbrennt in Tanklaster auf A2

Gefährlicher Einsatz für die Rettungskräfte

Ein tödlicher Auffahr-Unfall hat sich auf der A2 bei Hannover ereignet, in dessen Folge der Fahrer eines Tanklasters in seinem Fahrzeug verbrannte. Die Autobahn am Kreuz Hannover-Ost musste voll gesperrt werden, zudem bestand akute Explosions-Gefahr.

Hannover/A2 - Ein schreckliches Unglück ereignete sich am Montagnachmittag, 15. Oktober, auf der A2 bei Hannover. Wie nordbuzz.de* berichtet, fuhr der Fahrer eines Tanklasters aus noch ungeklärter Ursache auf einen Lkw auf, der sich am Stauende befand.

Explosions-Gefahr nach Unfall auf der A2 bei Hannover: Tanklaster geht sofort in Flammen auf

+ Eine Dreiviertelstunde lang brannte der Tanklaster © Nonstopnews Unmittelbar nachdem er auf den LKW am Stauende prallte, ging der Tanklaster in Flammen auf. Es entwickelte sich eine derartige Rauchsäule, dass die Feuerwehr auf Sicht anfahren konnte. Laut Nonstopnews musste die A2 bei Hannover weiträumig in beide Richtungen gesperrt werden, was massive Verkehrsbeeinträchtigungen zur Folge hatte.

Video: Nach Horror-Unfall auf der A2 geht Tanklaster in Flammen auf

Explosions-Gefahr nach Unfall auf der A2 bei Hannover: Fahrer verbrennt in seinem Tanklaster

Für den Fahrer des Tanklasters kam leider jede Hilfe zu spät: Er verbrannte in der Fahrerkabine seines Lkws. Der Tanklaster brannte insgesamt eine geschlagene Dreiviertelstunde. Da nicht absehbar war, ob Explosions-Gefahr bestand, löschten die Einsatzkräfte der Feuerwehr zunächst aus einem großen Sicherheitsabstand. Mit zahlreichen Tanklöschfahrzeugen wurden rund 250.000 Liter Löschwasser bereitgestellt. Anschließend machten die Einsatzkräfte über Google-Maps einen nah gelegenen See ausfindig, über den das restliche Löschwasser bezogen wurde.

Explosions-Gefahr nach Unfall auf der A2 bei Hannover: Folge-Unfall durch Gaffer?

Zunächst wurde die Gegenfahrbahn am Abend wieder freigegeben. Allerdings kam es dort im Zuges des Einsatzes auf der A2 bei Hannover zu einem weiteren Unfall: Vier Fahrzeuge fuhren aufeinander auf. Grund für den Auffahr-Unfall ist mit hoher Wahrscheinlichkeit Gaffen. Den genauen Unfallhergang werden die Ermittlungen der Polizei klären. Die Verkehrbehinderungen auf der A2 dauern derzeit noch an.

