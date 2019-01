Obdachloser stirbt Kältetot - Mann erfriert und niemand bemerkt Todesdrama

Opfer der eisigen Kälte

Mitten in Hannover erfror ein obdachloser Mann, ohne dass es jemand bemerkte. Der 54-Jährige ist der erste Kältetote in diesem Winter in der niedersächsischen Landeshauptstadt.

Hannover - Wie nordbuzz.de* berichtet, hat die niedersächsische Landeshauptstadt ihr erstes Kälteopfer 2019 zu beklagen. Nachdem er mitten in der Innenstadt unbemerkt die Nacht im Freien verbracht hatte, erlag der 54 Jahre alte Obdachlose am Montag, 21. Januar, den Folgen einer Unterkühlung.

Hannover: Obdachloser Mann erfriert unbemerkt in der Innenstadt

+ Der Mann erfror mitten am Kröpcke, einem zentralen Punkt im Stadtkern © S creenshot Google Maps Laut Polizei hatte der Mann bei eisiger Kälte die Nacht von Samstag auf Sonntag unter freiem Himmel am Kröpcke, einem zentralen Punkt in der Innenstadt Hannovers, verbracht. Erst am Sonntagmorgen fanden Passanten den am Boden liegenden Mann, der jedoch zu diesem Zeitpunkt noch ansprechbar war.

Schrecklicher Verdacht in Hannover: Taucher suchen vermisste Christa E. unter dem Eis

Erstes Kälteopfer 2019 in Hannover: Als Passanten den Mann fanden, war es zu spät

+ Bei dem Mann handelt es sich um das erste Kälteopfer in Hannover 2019 (Symbolbild) © picture alliance/dpa Der alarmierte Rettungsdienst brachte den Mann ins Krankenhaus, wo der Mann jedoch an den Folgen einer Unterkühlung starb. Nach Angaben der Polizei gibt es keinerlei Anzeichen für Fremdeinwirkung oder Fremdverschulden.

Hannover: Mann liegt verletzt in brennendem Haus - es kommt zum Feuer-Drama

Wie verhalte ich mich richtig, wenn eine obdachlose Person augenscheinlich Hilfe benötigt?

+ Trotz diverser Hilfsprojekte wie dem Kältebuss erfrieren jeden Winter obdachlose Menschen © picture alliance/dpa

Sollte sich ein obdachloser Mensch in einer gesundheitlichen Notlage befinden oder nicht ansprechbar sein, sollte umgehend der Notruf gewählt werden

Die alarmierten Sanitäter entscheiden dann, wie der betroffenen Person geholfen werden kann

Sollte sich hinterher herausstellen, dass ein medizinischer Einsatz nicht von Nöten ist, müssen die Kosten keinesfalls übernommen werden.

Wichtig: Wer in einem offensichtlichen Notfall untätig bleibt, macht sich der unterlassenen Hilfeleistung strafbar.

