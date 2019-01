Nissan an Baum in zwei Teile zerfetzt - Beifahrer schleudert aus Auto und stirbt

Schrecklicher Unfall in Hannover

+ © NonstopNews Hannover: Auf dem Messeschnellweg hat sich ein tödlicher Unfall ereignet. © NonstopNews

Für den Beifahrer kam bei diesem Unfall jede Hilfe zu spät, der Fahrer wurde schwerst verletzt: Ein Nissan schleuderte gegen einen Baum und zerfetzte in zwei Teile.

Hannover - Ein tödlicher Unfall hat sich am Dienstagmorgen auf dem Messeschnellweg in Hannover ereignet. Dabei kam der Beifahrer eines Nissan laut Feuerwehr ums Leben, der Fahrer wurde mit schwersten Verletzungen per Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, wie nordbuzz.de* berichtet.

Hannover: Tödlicher Unfall auf dem Messeschnellweg - Nissan prallt gegen Baum

+ Bei dem tödlichen Unfall in Hannover auf dem Messeschnellweg wurde der Nissan in zwei Teile gerissen. © NonstopNews

Das Drama ereignete sich am Dienstag auf dem Messeschnellweg in Hannover zwischen den Anschlussstellen Pferdeturm und Weidetorkreisel: Der Nissan kam laut ersten Informationen der Agentur "NonstopNews" von der Straße ab, schleuderte in ein Wäldchen, prallte gegen einen Baum und wurde in zwei Teile gerissen.

Beifahrer wird bei Unfall in Hannover aus Nissan geschleudert und stirbt

+ Der Beifahrer wurde aus dem Nissan geschleudert, der Fahrer musste aufwändig befreit werden. © NonstopNews

Der Beifahrer wurde aus dem Auto geschleudert und starb noch an der Unfallstelle, der Fahrer erlitt schwerste Verletzungen, musste aufwändig aus dem zerstörten Nissan befreit werden und wurde per Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Stau und Verkehrsbehinderungen in Hannover auf Messeschnellweg nach Unfall

+ Der Messeschnellweg in Hannover wurde nach dem Unfall voll gesperrt. © NonstopNews

Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen, noch ist die Ursache für den Unfall auf dem Messeschnellweg in Hannover völlig unklar. Aufgrund des Unfalls und der Landung des Rettungshubschraubers musste der Messeschnellweg in beide Richtungen voll gesperrt werden. Es kam zu Stau und erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Messeschnellweg in Hannover: Unfall auch in Gegenrichtung

Eine halbe Stunde später ereignete sich in der Gegenrichtung ein weiterer Unfall auf dem Messeschnellweg. Beim Beschleunigen schleuderte ein Autofahrer in die Mittelleitplanke und wurde im Wrack seines Wagens eingeklemmt. Schwer verletzt kam er in eine Klinik.

*nordbuzz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

Mehr Nachrichten aus Niedersachsen und Bremen

Nach dem heftigen Angriff auf Bremens AfD-Chef Frank Magnitz hat seine Partei ein furchtbares Bild auf Facebook geteilt.

Mitten auf einer Kreuzung ist aus ungeklärter Ursache ein Seat in einen Ferrari gekracht. Bei dem Unfall wurden drei Personen verletzt, in einem der Autos befanden sich ein Baby und ein Hund.

Horror-Unfall bei Wolfenbüttel: Ein 18-Jähriger und eine junge Mutter sind tot. Helfer entdeckten einen leeren Kindersitz.

Tragischer Unfall mit tödlichem Ende in Wilhelmshaven: Als das Auto eines Ehepaars plötzlich nach vorne rollte, geschah das Unfassbare. Beide kamen ums Leben.