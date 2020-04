Brutale Messerattacke: Männer stechen auf Passanten ein – Kaminsky : „Schreckliche Tat“

Angriff in Innenstadt

In der Innenstadt von Hanau greifen Männer Passanten mit Messern an. Nun äußert sich auch Oberbürgermeister Claus Kaminsky zu den Angriffen.

Am Dienstagabend erscheinen im Klinikum Hanau* Verletzte mit Stichwunden.

Hanau* Verletzte mit Stichwunden. Kurz darauf startet die Polizei eine Fahndung nach einer Gruppe Unbekannter.

eine Fahndung nach einer Gruppe Unbekannter. Einer der Verletzten schwebte in Lebensgefahr.

Update vom Mittwoch, 29.04.2020, 17.14 Uhr: Hanaus Oberbürgermeister Claus Kaminsky (SPD) hat sich zu den Messerangriffen in der Innenstadt von Hanau geäußert: „Es ist unbestreitbar zu einer schrecklichen Tat gekommen und sie trifft unsere Stadt in einer ohnehin schwierigen Zeit.“

Hanau: Messerattacke und Hubschraubereinsatz wecken böse Erinnerungen

Er äußerte Verständnis dafür, dass der Polizei-Einsatz in Folge der Messer-Attacken, insbesondere der Hubschrauber bei der über der Stadt, bei vielen Menschen in Hanau Erinnerungen an den Anschlag vom 19. Februar geweckt hätte. In den sozialen Medien verbreiteten sich rasch Bilder vom Einsatz, verbunden mit Fragen an die Polizei, was sich in der Stadt ereigne.

Bevölkerung in #Hanau ist besorgt, da seit Stunden ein/mehrere #Hubschrauber über die Stadt kreist/kreisen... @Polizei_soh — Murat KARAHAN (@RAKarahan) April 28, 2020

„Dass es Menschen gibt, die sich wegen dieser Geräusche tief beunruhigt an die rassistischen Terrormorde vom 19. Februar erinnert fühlen, kann ich nur allzu gut nachvollziehen.“ Hanaus Oberbürgermeister Kaminsky betonte mit Blick auf die Messerangriffe vom Dienstagabend aber auch, „dass es den schrecklichen Ereignissen vom 19. Februar nicht gerecht wird, wenn jede Straftat in der Stadt in diesen Zusammenhang gestellt werden würde“.

Brutale Messerattacke in Hanau: Angriffe mit Messern und Stangen

Update vom Mittwoch, 29.04.2020, 15.33 Uhr: Zu den Messerangriffen am Dienstagabend (28.04.2020) in Hanau mit vier Verletzten werden neue Details zum Tathergang bekannt: Die Passanten wurden laut Polizei von Mitgliedern einer Gruppe angegriffen. Wie zuvor berichtet, befinden sich zwei junge Männer wegen Tatverdacht in Gewahrsam.

Oberstaatsanwalt Dominik Mies erklärte zum Vorfall in der Innenstadt von Hanau: Das „dynamische und sich verlagernde Tatgeschehen“ soll sich zwischen dem Freiheitsplatz und dem Klinikum Hanau zugetragen haben. Die Beteiligten hätten neben Messern auch Schlagwerkzeuge wie etwa Stangen verwendet, erklärte Mies. Allerdings sei klar, dass keine der Gruppen marodierend durch Hanau zog, um wahllos Passanten zu attackieren, betonte Mies.

Brutale Messerattacke in Hanau: Ein Verletzter schwebte in Lebensgefahr

Zwischenzeitlich schwebte einer der Verletzten der Messer-Attacke in Hanau in Lebensgefahr, wie Mies berichtete. Sie alle seien am Mittwoch noch zur Behandlung im Klinikum Hanau gewesen, sagte Mies.

Update vom Mittwoch, 29.04.2020, 12.04 Uhr: Nach den Messerangriffen am Dienstagabend (28.04.2020) in Hanau sieht die Staatsanwaltschaft derzeit keine bekannten Verbindungen zum rassistisch motivierten Anschlag im Februar in Hanau. Die beiden festgenommenen 23 und 29 Jahre alten Tatverdächtigen seien weiterhin in Gewahrsam und würden vernommen, berichtete die Polizei.

Zum Tatgeschehen der Messer-Attacke in der Innenstadt von Hanau hätten sie sich aber noch nicht eingelassen, sagte Oberstaatsanwalt Dominik Mies. Unklar ist zudem, ob sich die mutmaßlichen Täter und eines oder mehrere der Opfer kannten oder es ein zufälliges Zusammentreffen war. Ein Zeugenhinweis hatte die Ermittler auf die Spur der beiden Tatverdächtigen gebracht. Das Polizeipräsidium Südhessen teilte mit, dass Oberstaatsanwalt Mies am Mittwochnachmittag bei einer Pressekonferenz weitere Auskünfte zur Tat geben werde.

Der Pressesprecher der Staatsanwaltschaft #Hanau, Herr Dominik Mies, steht Pressevertretern für O-Töne und Auskünfte am heutigen Mittwoch, den 29.04.2020, um 15 Uhr, im Foyer der Staatsanwaltschaft zur Verfügung.



Bitte vorab anmelden. Weitere

ℹ:https://t.co/4pOupGJ69t — Polizei Südosthessen (@Polizei_soh) April 29, 2020

Messerattacke in Hanau: Staatsanwaltschaft sieht kein politisches Motiv

Update vom Mittwoch, 29.04.2020, 11.10 Uhr: In Hanau geht der Oberstaatsanwalt Dominik Mies nach der Messer-Attacke in der Innenstadt am Dienstagabend mit vier Verletzten nicht von einem politischen Motiv aus: „Zum jetzigen Zeitpunkt haben wir keinerlei Hinweise darauf, dass die Angriffe einen politischen oder fremdenfeindlichen Hintergrund haben“, sagte Mies dem Nachrichtenportal „focus online“.

Die Ermittlungen verlaufen laut Mies „in alle Richtungen“. Berichte, wonach den Messer-Angriffen ein Streit in einem türkischen Imbiss in der Hanauer Innenstadt vorausgegangen war, konnte Mies demnach nicht bestätigen.

Brutale Messerattacke: Männer stechen auf Passanten ein

Update vom Mittwoch, 29.04.2020, 10.08 Uhr: Die Zahl der Verdächtigen im Fall der Messer-Attacken in der Innenstadt von Hanau vom Dienstagabend (28.04.2020) soll sich auf zwei verkleinert haben. Zunächst gingen die Ermittler von fünf bis sieben Tatverdächtigen aus, zwei Männer im Alter von 23 und 29 Jahren wurden laut Polizei inzwischen festgenommen. Wie nun „Bild“ berichtet, hat sich der Kreis der Verdächtigen mittlerweile auf die zwei Männer in Gewahrsam reduziert. Die vier Verletzten befinden sich nicht in Lebensgefahr.

Brutale Messerattacke in Hanau: Unbekannte stechen auf Passanten ein

Erstmeldung vom Mittwoch, 29.04.2020, 9.39 Uhr: Die Polizei hat in Hanau nach mehreren Messerattacken mit vier Verletzten am Dienstagabend (28.04.2020) zwei Tatverdächtige aus Hanau vorläufig festgenommen. Wie das Polizeipräsidium Südosthessen am Mittwochmorgen (29.04.2020) mitteilte, seien am Dienstagabend gegen 22 Uhr kurz nacheinander vier Personen mit Verletzungen, unter anderem Stichwunden, im Klinikum in Hanau erschienen. Daraufhin startet die Polizei nach eigenen Angaben eine Fahndung nach mehreren Männern, wobei auch ein Hubschrauber zum Einsatz kam.

Nachdem gestern Abend vier Personen mit Verletzungen im Klinikum in #Hanau erschienen waren, nahmen wir nach einem Zeugenhinweis zwei Verdächtige vorläufig fest.

Die beiden Männer im Alter von 23 und 29 Jahren befinden sich derzeit in Gewahrsam.



ℹ:https://t.co/iL2Mc57m95 — Polizei Südosthessen (@Polizei_soh) April 29, 2020

Nach einem Zeugenhinweis sei es zur Festnahme zweier Hanauer im Alter von 23 und 29 Jahren gekommen. Sie befinden sich laut Polizeipräsidium Südosthessen derzeit in Gewahrsam. Die Staatsanwaltschaft Hanau und die Hanauer Kriminalpolizei haben die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden. Es gebe noch keine Hinweise auf den Hintergrund der Tat, sagte ein Sprecher.

Messerattacke in Hanau: Angriffe in der Innenstadt

Nach ersten Erkenntnissen seien die Passanten, die am Dienstag Verletzungen davontrugen, unabhängig voneinander in den Bereichen Leimenstraße/Langstraße, Hirschstraße und am Freiheitsplatz in der Innenstadt von Hanau unterwegs. Dort seien sie jeweils auf eine Personengruppe von fünf bis sieben Unbekannten getroffen und angegriffen worden, teilte die Polizei mit.

Die mutmaßlichen Täter sollen fast alle Vollbärte tragen. Einer sei etwa 20 Jahre alt, 1,90 Meter groß und muskulös. Er habe dunkelblonde Haare und habe eine kurze Hose getragen, teilt die Polizei in Hanau mit. Die vier verletzten Männer sind demnach im Alter von 17, zwei Mal 23 sowie ein Mal 26 Jahren. Laut Polizei schwebt keiner von ihnen in Lebensgefahr.

