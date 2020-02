Bluttat in Hanau: Acht Menschen sterben bei Schießereien - Täter auf der Flucht

Hubschrauber kreist über Stadtteil

In Hanau sind acht Menschen bei zwei Schießereien getötet worden. Mehrere Menschen wurden verletzt.

Tödliche Auseinandersetzung in Hanau

Schüsse in zwei Sisha-Bars -Im Heumarkt und in Kesselstadt am Kurt-Schumacher-Platz

Acht Menschen sollen getötet worden sein

Update vom Donnerstag, 02.02.2020, 00.50 Uhr: Was wir schon länger berichten, ist jetzt offiziell bestätigt: Bei der Bluttat in Hanau sind acht Menschen getötet worden. Das teilte die Polizei jetzt mit. Weiterhin sind mehrere Menschen verletzt worden. Die Fahndung nach den Tätern läuft auf Hochtouren.

Update vom Donnerstag, 02.02.2020, 00.41 Uhr: Bei der Bluttat in Hanau sind nach Informationen des HR drei Menschen in der Shisha-Bar „Midngiht“ am Heumarkt in der Innenstadt und fünf Menschen in Kesselstadt am Kurt-Schumacher-Platz getötet worden. Ersten Meldungen zufolge soll es auch eine Tötung im Stadtteil Lamboy gegeben haben. Diese Information bestätigte sich jedoch nicht.

Hanau: Drama! Acht Tote und viele Schwerverletzte nach Schüssen

Update vom Donnerstag, 02.02.2020, 00.19 Uhr: Zu der Bluttat in Hanau hat die Polizei erstmals in einer Mitteilung Stellung genommen. Demnach bestätigt die Polizei zum ersten Mal fünf schwer verletzte Menschen in Hanau - einer davon am Heumarkt in Hanau, fünf sollen am Kurt-Schumacher-Platz schwer verletzt worden sein. Von getöteten Menschen ist in der Mitteilung bisher keine Rede. Die Schüsse am Heumarkt in Hanau sollen gegen 22 Uhr gefallen sein. Sie kamen nach ersten Informationen der Polizei aus einem dunklen Auto.

Die Polizei leitete sofort eine Großfahndung ein, die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf.

Hanau: Schüsse vor Sisha-Bars: Viele Opfer

Update vom Donnerstag, 02.02.2020, 00.04 Uhr: Nach Informationen des RTL-Nachtjournal standen die Opfer der Bluttat in Hanau vor einer Shisha-Bar. Sie sollen aus einem fahrenden Auto erschossen worden sein.

Update vom Mittwoch, 19.02.2020, 23.57 Uhr: Die schreckliche Bluttat in Hanau hat viele Menschen das Leben gekostet. Nach Informationen der Bild-Zeitung sind mindestens acht Menschen gestorben. Die Staatsanwaltschaft bestätigt außerdem der Bild-Zeitung, dass es fünf Schwerverletzte gibt. Nach Informationen von Stern-TV handelt es sich bei der Bluttat um einen Amoklauf. Eine offizielle Bestätigung steht noch aus. Die Täter sind wohl noch flüchtig. Der Polizeihubschrauber kreist immer noch über dem Stadtteil Kesselstadt.

Update vom Mittwoch, 19.02.2020, 23.37 Uhr: Zu den schrecklichen Bluttat in Hanau kommen im Minutentakt neue Details ans Licht. Wie die Hessenschau berichtet, gab es mindestens zwei Schießereien in Shisha-Bars. Die erste Schießerei soll es in einer Shisha-Bar in der Innenstadt gegeben haben. Dort sollen nach ersten Informationen mehrere Menschen getötet worden sein.

Bluttat in Hanau: Schießerei! Viele Menschen sterben

Anschließend sollen die Täter in den Stadtteil Kesselstadt gefahren sein. Dort kam es nach ersten Informationen erneut zu einer Schießerei mit mehreren Toten. Die mutmaßlichen Schützen laufen noch immer frei herum. Ein Hubschrauber kreist noch immer über Kesselstadt. Wie viele Opfer es gibt, ist noch unklar.

Update vom Mittwoch, 19.02.2020, 23.06 Uhr: Die Schüsse in Hanau sind am Kurt-Schumacher-Platz gefallen, einem zentralen Platz im Stadtteil Kesselstadt. Aktuell ist ein großes Aufgebot von Polizei und Rettungsdienst vor Ort.

Hanau: Drama in Kesselstadt - Mehrere Menschen sterben bei Schießerei

Warum es zu der Schießerei im Hanauer Stadtteil Kesselstadt kam, ist bislang unklar. Mehrere Menschen sollen nach ersten Informationen tot sein, weitere sind verletzt.

Erstmeldung vom Mittwoch, 19.02.2020, 23.06 Uhr: Hanau - Tödliche Schüsse in Hanau: Im Stadtteil Kesselstadt sind mehrere Menschen bei einer tödlichen Auseinandersetzung ums Leben gekommen.

Hanau: Tödliche Schüsse aus fahrendem Wagen abgegeben

Nach Informationen des Portals vorsprung-online.de sind die Schüsse aus einem fahrenden Wagen abgegeben worden. Es gab mehrere Verletzte. Ein Hubschrauber kreist nach den Schüssen in Hanau über dem Stadtteil Kesselstadt.

Wir aktualisieren den Artikel fortlaufend

Von Christian Weihrauch

