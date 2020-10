Bunt wie ein Papagei - aber ein krasser Fall von Tierquälerei

Taube bemalt

+ © Riedel Misshandelte und verletzte Taube in Hamm: Das Tier wird nun aufgepäppelt. © Riedel

Bunt wie ein Papagei: Ein Unbekannter hat eine Taube in den schillerndsten Farben bemalt. Was auf den ersten Blick schön aussehen mag, ist ein krasser Fall von Tierquälerei.

Hamm - Bunt bemalt, verängstigt und schwer verletzt war die Taube, die eine Frau in Hamm (NRW) in einem Gebüsch fand. Jemand hatte sich offenbar große Mühe gegeben, den Vogel mit „Holi-Farben“ zu verschönern. In pink und blau leuchtete das Gefieder*der Taube.

Doch was auf den ersten Blick schön aussehen mag, bringt Tierschützer auf die Palme, berichtet wa.de*. Denn herauswaschen lässt sich die Farbe nicht. Und das Tier hat darüber hinaus schwere Verletzungen, die wohl von einem Fußtritt stammen. Ein Tierarzt diagnostizierte ein gebrochenes Becken.