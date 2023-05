Hamburger Luxushotel verkauft Inventar

Nach Schließung

Kleiderbügel, Nachttischlampen, Tresore: Die Liste der Verkaufsgegenstände im ehemaligen Luxushotel Levante ist lang.

Einst stiegen im Hamburger Levantehaus Weltstars ab. Nach der Schließung des Luxushotels 2022 muss jetzt alles raus. Mancher Schnäppchenjäger reist direkt mit großem Anhänger an.

Hamburg - Die Rolling Stones, Phil Collins oder Lady Gaga: Die Liste der Prominenten, die einst im Luxushotel im Hamburger Levantehaus abstiegen, ist lang. Da das Park Hyatt Hotel Ende 2022 geschlossen wurde, stehen nun bis Ende Juni sämtliche Möbel und Dekogegenstände aus 280 Gästezimmern und Suiten, Restaurant, Weinbar, Lounges, Lobby, Bibliothek und Büro zum Verkauf.

Das beginnt bei den Kleiderbügeln, geht über Nachttischlampen, Sessel, Sofas und Stühle bis hin zu Boxspringbetten, Tresoren und Bügelbrettern mit Bügeleisen.

Am ersten Verkaufstag im Hotel am Donnerstag kamen viele Menschen in die Hotellobby und griffen auch bei etlichen Schnäppchen beherzt zu. Teilweise reisten sie dabei mit großen Anhängern an und trugen Matratzen und Lounge-Möbel zur ihren Fahrzeugen. dpa