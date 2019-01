Mädchen (16) schon seit Tagen vermisst - jetzt geht die Polizei an die Öffentlichkeit

Ylva seit 5. Januar verschwunden

+ © Polizei Hamburg Hamburg: Seit dem 5. Januar wird in Hamburg nach einem vermissten Mädchen gesucht. © Polizei Hamburg

Mit Hochdruck sucht die Polizei nach einem vermissten Mädchen. Die 16-Jährige gilt seit Samstag, 5. Januar, als verschwunden. Jetzt wird auch öffentlich nach ihr gefahndet.

Hamburg - Auf der Suche nach einem vermissten Mädchen hat sich die Polizei Hamburg jetzt an die Öffentlichkeit gewendet, wie nordbuzz.de* berichtet. Gesucht wird die 16-jährige Ylva Helena Schumacher.

Hamburg: Vermisstes Mädchen Ylva Helena Schumacher seit 5. Januar gesucht

Ylva Helena Schumacher ist seit Samstag, 5. Januar, verschwunden, teilt die Polizei Hamburg mit. Das vermisste Mädchen bedarf dringend medizinischer Betreuung - sie wurde zuletzt in der Kinder- und Jugendpsychiatrie eines Krankenhauses in Hamburg-Harburg gesehen. Bislang blieb jede Suchmaßnahme ohne Erfolg.

Das vermisste 16-Jährige Mädchen aus Hamburg wird wie folgt beschrieben:

scheinbares Alter: 16-18 Jahre

Größe: circa 1,70 Meter

"normale" Figur

westeuropäische Erscheinung

lange, dunkel gefärbte Haare

grünes Tank-Top

schwarze Jogginghose

barfuß

Zeugen, die Hinweise auf Ylvas Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 040/ 4286-56789 zu melden.

*nordbuzz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

