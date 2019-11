Nachbar beobachtet alles

+ © TeleNewsNetwork/dpa Unbekannter legt tote Frau an Straße in Hamburg ab. © TeleNewsNetwork/dpa

Ein Nachbar hat die gruselige Szene beobachtet und die Polizei alarmiert. Ein Unbekannter hat eine Frauenleiche an einer Straße in Hamburg abgelegt.

Ein Unbekannter hat in Hamburg eine Frauenleiche an einer Straße abgelegt.

Ein Nachbar alarmierte am Sonntag gegen 23 Uhr (10. November) die Polizei.

Viele Fragen sind noch offen.

Hamburg - Ein Unbekannter hat in der Nacht zum Montag in Hamburg eine Frauenleiche an einer Straße in einem Wohngebiet abgelegt. Das teilte die Polizei am frühen Morgen mit. Ein Nachbar habe die Aktion im Stadtteil Bramfeld beobachtet und die Polizei informiert: Von seinem Balkon aus habe er gesehen, wie jemand die Person an der Straße abgelegt habe.

Hamburg: Warum wurde die Frauenleiche dort abgelegt?

Da man zuerst von einem Tötungsdelikt ausgegangen sei, sei ein Großaufgebot von Polizei, Feuerwehr und Landeskriminalamt (LKA) die ganze Nacht in dem Hamburger Stadtteil aktiv gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Mehrere Wohnungen seien überprüft worden, Bewohner des Mehrfamilienhauses, aus dem die Frauenleiche offenbar getragen wurde, wurden befragt.

Nach ersten Ermittlungen handelt es sich bei der Toten um eine etwa 50 Jahre alte Frau. „Es spricht alles dafür, dass sie aufgrund einer Erkrankung verstorben ist“, sagte der Polizeisprecher. Nach Angaben der Anwohner in dem Haus war sie schon länger krank. Warum und von wem die tote Frau auf der Straße abgelegt wurde, war zunächst unklar.

Der Fund einer Leiche in Köln stellte die Polizei vor ein Rätsel. Auf der Suche nach der Identität des Toten veröffentlichte die Polizei ungewöhnliche Details.

Der 23-jährige Student Hubertus K. aus München wird seit einer Woche vermisst. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens hielt sich der junge Mann in Heidelberg auf.

Nachbarn geschockt: Toter in See - Google Earth enthüllt verschollenes Auto

dpa/ml