Autofahrer schiebt vier Fahrzeuge ineinander - fünf Kinder verletzt

Insgesamt sieben Verletzte

Sieben Personen sind bei einem schweren Unfall auf der Autobahn A7 bei Buchholz nahe Hamburg verletzt worden, darunter fünf Kinder.

Bei einem schweren Unfall mit vier Fahrzeugen sind sieben Personen verletzt worden, darunter fünf Kinder. Ein Rettungsdienst-Großaufgebot war im Einsatz, die Autobahn wurde stundenlange voll gesperrt.

Buchholz - Am Freitagnachmittag, 22. Februar, kam es auf der Autobahn A7 bei Buchholz nahe Hamburg zu einem schweren Auffahrunfall. Der Rettungsdienst war mit einem Großaufgebot im Einsatz, es kam zu einer stundenlangen Vollsperrung, wie nordbuzz.de* berichtet. Erst kürzlich hatte es zwischen Bremen und Hamburg einen schweren Unfall gegeben, bei dem in einem der Autos siebenjährige Zwillinge saßen, wie nordbuzz.de berichtet.

Schwerer Unfall auf A7 bei Hamburg: Sieben Verletzte, darunter fünf Kinder

Nach Angaben von Nonstopnews hat der schwere Auffahrunfall auf der A7 den Reiseverkehr am Freitagnachmittag in Richtung Hamburg für mehrere Stunden zum Erliegen gebracht. Aus ungeklärter Ursache hatte ein Autofahrer einen Auffahrunfall verursacht und dabei drei weitere Fahrzeuge ineinander geschoben. Insgesamt wurden sieben Personen verletzt, darunter fünf Kinder. Der Rettungsdienst war mit einem Großaufgebot sowie einem Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Autobahn musste in Richtung Hamburg für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot im Einsatz, die Autobahn A7 war Richtung Hamburg stundenlang voll gesperrt.

