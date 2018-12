Kurz vor Silvester: Mann hortet unglaubliche Menge an Raketen und Böllern

Polizei mit riesigem Fund

Krasser Fund der Polizei in Hamburg kurz vor Silvester: In der Wohnung eines 23-Jährigen fanden die Beamten ein riesiges Arsenal an Feuerwerkskörpern.

Hamburg - Die Polizei in Hamburg hat kurz vor Silvester einen echten Coup gelandet, wie nordbuzz.de* berichtet. In der Wohnung eines 23-jährigen Mannes fanden die Beamten demnach mehrere hundert Kilogramm Feuerwerkskörper, Raketen und Böller.

Silvester: Zeugen geben Polizei Hamburg heißen Tipp

Aufmerksame Nachbarn hatten zuvor beobachtet, wie der Mann in Hamburg große Mengen an Feuerwerk, Raketen und Böllern gekauft und in seine Wohnung transportiert hatte. Sehr große Mengen sogar.

Silvester: Polizei Hamburg stellt 850 Kilogramm Böller und Raketen in Wohnung sicher

Insgesamt stellte die Polizei Hamburg am Samstag rund 850 Kilo Böller und Raketen in den Wohnräumen, dem Keller und zwei Kleintransportern des Mannes sicher, wie eine Sprecherin der Hamburger Polizei sagte.

Silvester: Höchstmenge an erlaubten Raketen-Besitz in Hamburg um ein Vielfaches überschritten

Mit Hilfe eines Entschärfungsteams wurden die in den Raketen und Böller enthaltenen Explosivstoffe mit einem Reingewicht von rund 80 Kilogramm abtransportiert. Die zulässige Höchstmenge für den Besitz von Feuerwerkskörpern hängt bei Privatpersonen übrigens davon ab, wo diese gelagert werden. In der eigenen Wohnung darf nach Angaben der Polizei Feuerwerk mit insgesamt einem Kilo Nettosprengmasse aufbewahrt werden.

Silvester: Mann aus Hamburg war bereits vorher durch illegalen Feuerwerk-Vertrieb aufgefallen

Wie sich im Zuge der polizeilichen Vernehmung herausstellte, war gegen den 23-Jährigen bereits in der Vergangenheit ein Verfahren wegen des illegalen Vertriebes von Feuerwerkskörpern eingeleitet worden.

