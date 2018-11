Nach Mega-Drogen-Razzia: Polizei präsentiert Kokain im Wert von 150 Millionen Euro

Verdächtiger soll zu Hells Angels gehören

+ © dpa / Daniel Reinhardt Hamburg: Die Polizei zeigt das bei einer Razzia sichergestellte Kokain. © dpa / Daniel Reinhardt

Mehr als eine Tonne Kokain! Dieses irren Fund einer Razzia hat die Polizei Hamburg am Mittwoch präsentiert. Und neue Erkenntnisse zu den Drogen bekanntgegeben.

Hamburg - Unglaubliche 1100 Kilo Kokain haben Spezialkräfte der Polizei bei einer Razzia in der vergangenen Woche in Hamburg sichergestellt, wie nordbuzz.de* berichtet. Aufgeflogen sind die Schmuggler, zu denen auch ein führendes Mitglied der Hells Angels gehören soll, als sie das Rauschgift in Ein-Kilo-Paketen bei einer Spedition in Hamburg-Rothenburgsort ausgeladen hatten.

Hamburg: Kokain bei Razzia der Polizei gefunden - Drogen waren für Ludwigshafen bestimmt

+ Das bei einer Razzia in Hamburg sichergestellte Kokain hat einen Schwarzmarktwert von rund 150 Millionen Euro. © dpa / Daniel Reinhardt

Jetzt hat die Staatsanwaltschaft Hamburg neue Erkenntnisse zu der Razzia und dem Kokain bekanntgegeben. Demnach seien die Drogen in einem Container durch Gelantine getarnt gewesen. Die Kokain-Ladung stamme aus dem brasilianischen Hafen Santos und sollte nach Ludwigshafen weitertransportiert werden.

Razzia in Hamburg: Mitglied der Hells Angels in Untersuchungshaft

+ Einer der Verdächtigen soll ein führendes Mitglied der Hells Angels sein. Das teilte die Polizei Hamburg nach der Razzia mit. © dpa / Daniel Reinhardt

Seit der erfolgreichen Drogenrazzia sitzen insgesamt elf Verdächtige in Untersuchungshaft. Einer von ihnen soll den Angaben zufolge ein führendes Mitglied der Hells Angels sein. 1000 Kilo Kokain haben nach der üblichen Berechnung des Zolls einen Verkaufswert von rund 150 Millionen Euro.

