Ekel-Alarm am Bahnhof! Was sich in diesem Glas befindet, verwirrt sogar die Polizei

Tierarzt und Tierheim in Hamburg eingeschaltet

Hamburg - Dieser Fall sorgt für Aufsehen: Am Mittwoch, 20. Februar, ging bei der Bundespolizei in Hamburg-Harburg eine gleichermaßen ekelige wie kuriose Fundsache ein. Ein Reisender hatte ein Glas mit Blutegeln abgegeben. Die Beamten kontaktierten den Tierschutzverein, die Blutegel kamen ins Tierheim und wurden vom Tierarzt untersucht.

Hamburg: Blutegel im Glas - Polizei staunt über kuriosen Fund

Häufig werden Fundsachen bei der Bundespolizei in Hamburg abgegeben, nach eigenen Angaben häufig Geldbörsen, Handys, Ausweisdokumente oder Geldkarten. Teilweise sogar Katzen, Hunde und Vögel.

Doch diesmal wunderten sich die Beamten im Bahnhof Harburg ziemlich über eine äußerst ungewöhnliche und kuriose Fundsache.

Hamburg: Reisender findet Glas mit Blutegel am Bahnhof - Tiere jetzt im Tierheim

Es war 15.20 Uhr, als ein Reisender auf der Wache ein halb mit Wasser gefülltes Glas überreichte, Inhalt: zwei Blutegel. Er hatte es außerhalb des Bahnhofs gefunden. Die Polizisten nahmen Kontakt mit dem Tierschutzverein auf, woraufhin die Blutegel abgeholt und ins Tierheim gebracht und von einem Arzt untersucht wurden. Beide Tiere sind demnach wohlauf.

