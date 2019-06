Tödlicher Brand: Feuer umzingelt Bewohnerin - Feuerwehr macht schlimmen Fund

Unglück in Hamburg

Zu einem verheerenden Brand kam es in Hamburg. Im Stadtteil Bramfeld fing ein Haus Feuer. Eine Bewohnerin war von den Flammen umzingelt und verlor ihr Leben.

In Hamburg kam es zu einem verheerenden Brand in einem Wohnhaus im Stadtteil Bramfeld

Die Feuerwehr fand eine 79-jährige Frau leblos im Wintergarten



Für die Bewohnerin aus Hamburg-Bramfeld kommt jede Hilfe zu spät



Hamburg - Schreckliches Unglück am Pfingstwochenende: Am Samstagabend (8. Juni) brannte es in einem Wohnhaus in Bramfeld, einem Stadtteil in Hamburg. Der Brand forderte ein Menschenleben. Über den furchtbaren Vorfall in Hamburg berichtet nordbuzz.de*.



Zahlreiche Rettungskräfte der Feuerwehr rückten gegen 18.15 Uhr zu dem Feuer im Quittenweg in Bramfeld aus. Als die Einsatzkräfte das Feuer im Haus gelöscht hatten, machten sie im Wintergarten einen schlimmen Fund.



Hamburg: Frau stirbt nach Brand in Bramfeld im Krankenaus

Dort lag eine Frau leblos am Boden. Den Rettungskräften gelang es, die 79-jährige Bewohnerin zu reanimieren. Unter Begleitung eines Notarztes wurde sie anschließend in Krankenhaus gebracht. Nur wenig später ereilte ihre Familie jedoch die traurige Nachricht: Die Frau ist tot. Die 79-Jährige erlag im Laufe der Nacht ihren durch den Brand erlittenen Verletzungen.



Bei dem verheerenden Feuer erlitten weitere Bewohner Rauchgasvergiftungen, wie die Polizei Hamburg mitteilt.



Hamburg: Bewohner retten sich aus Flammen-Hölle und haben schockierende Nachricht

Der Brand in der Doppelhaushälfte wurde über den Notruf der Feuerwehr gemeldet. Als die Rettungskräfte am Brandort angekommen waren, stellten sie eine erhebliche Rauchentwicklung im Ober- und Untergeschoss fest.



Vor dem Haus befanden sich bereits die Bewohner. Sie teilten der Feuerwehr sofort mit, dass im brennenden Wohnhaus sich noch eine Person befinde. Es war die 79-jährige Frau.



Brand in Hamburg: 79-jähriger Bewohner wollte Feuer in Bramfeld selbst löschen

Ein anderer Bewohner, ebenfalls 79 Jahre alt, hatte noch versucht, den Brand im Haus selbst zu löschen. Dabei erlitt er eine Rauchgasvergiftung. Zur weiteren Behandlung wurde er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert.



Drei weitere Bewohnerinnen (49, 19, 12) erlitten leichte Rauchgasvergiftungen, wie die Polizei Hamburg erklärt. Diese wurden noch vor Ort behandelt. Ein Kriseninterventionsteam des Deutschen Roten Kreuzes betreute nach dem Brand die betroffenen Bewohner. Durch das folgenschwere Feuer und die Löschmaßnahmen ist nach Angaben der Polizei Hamburg das Haus aktuell nicht mehr bewohnbar.



Hamburg: Polizei ermittelt nach Brand in Bramfeld

Die Bewohner der angrenzenden Doppelhaushälfte wurden nach Ausbruch des Feuers vorsorglich aus ihrem Haus evakuiert. Sie konnten jedoch nach den Löscharbeiten in das Haus zurückkehren. Keiner von ihnen wurde durch den Brand verletzt.

Ermittler des für Branddelikte zuständigen Landeskriminalamts 45 haben die weiteren Ermittlungen in Hamburg-Bramfeld übernommen. Zur Brandursache können die Ermittler noch keine Angaben machen.



heu



