Insasse zündet Matratze an

+ © Nonstopnews/ Screenshot Google Maps (Fotomontage) Weil ein Feuer in einem Hamburger Gefängnis ausbrach, mussten Häftlinge und Wärter evakuiert werden - Ein heikler Einsatz für die Feuerwehr © Nonstopnews/ Screenshot Google Maps (Fotomontage)

Es war ein heikler Einsatz für die Feuerwehr: Weil in einem Gefängnis in Hamburg-Neustadt eines Feuers in einem Hamburger Gefängnis, mussten Häftlinge und Wärter evakuiert und anschließend ärztlich betreut werden.

Hamburg-Neustadt - Nicht alltäglich und ziemlich heikel war der Einsatz der Feuerwehr Hamburg am Dienstag, 16. Oktober: Wie nordbuzz.de* berichtet, brach aufgrund von Brandstiftung in einer Untersuchungs-Haftantalt in Hamburg ein Feuer aus. Nach Angaben von Nonstopnews mussten insgesamt 26 Betroffene evakuiert und ärztlich versorgt werden.

Feuer in Hamburger Gefängnis: Feuerwehr und Rettungsdienst rücken mit Großaufgebot an

+ Das Feuer brach in einer Untersuchungs-Haftanstalt in Hamburg aus © Screenshot Google Maps

Das anrückende Großaufgebot von Feuerwehr und Rettungskräften sah sich mit einer heiklen Aufgabe konfrontiert. Denn wer in einem Gefängnis ist, soll eigentlich nicht raus und wer draußen ist, kann nicht so einfach unkontrolliert hinein. Das kann in einem Einsatz durchaus wichtige Minuten kosten. Schließlich wurden 20 betroffene Insassen und 6 Justitzvollzugsbeamte nach vorgeschriebenem Sicherheitskonzept aus dem verqualmten Bereich evakuiert und anschließend ärztlich versorgt.

Feuer in Hamburger Gefängnis: Wie kam es zu dem Brand?

+ Von außen sah das Feuer nicht spektakulär aus, im Inneren gab es jedoch eine heftige Rauchentwicklung © Nonstopnews

Das Feuer brach aufgrund von Brandstiftung aus:Ein Inhaftierter der Untersuchungs-Haftanstalt hatte die Matratze in seiner Zelle angezündet. Als einziger erlitt der Brandstifter neben einer Rauchgasvergiftung auch leichte Verbrennungen und wurde ins Krankenhaus gebracht. Durch den schnellen Eingriff der Einsatzkräfte blieben alle anderen Beteiligten zum Glück unverletzt. Die Straße wurde für den Großeinsatz abgesperrt.

*nordbuzz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

