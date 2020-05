Ursache ungeklärt

In Hamburg-Bergedorf ereignete sich am Mittwoch ein Unfall. Dabei krachte ein Gelenkbus in das Gebäude des zentralen Busbahnhofs.

Update vom 13. Mai, 16.51 Uhr: Bei dem spektakulären Busunfall in Hamburg ist durch glückliche Umstände offenbar ein weit größeres und tragisches Unglück verhindert worden. Lediglich zwei Menschen wurden verletzt, als ein Gelenkbus in das Gebäude des zentralen Busbahnhofs in Hamburg-Bergedorf krachte.

Bus kracht in Bahnhofsgebäude: „Wir haben mächtig Glück gehabt“

Das Fahrzeug sei mit der Vorderachse über einer Rolltreppe auf der oberen Ebene des Bahnhofs zum Stehen gekommen, sagte Feuerwehrsprecher Jan Ole Unger. Die Busfahrerin und ein Passant seien leicht verletzt worden. Im Bus hätten sich keine Fahrgäste aufgehalten. „Wir haben mächtig Glück gehabt“, sagte Unger. Der Bus habe den Passanten nur knapp verfehlt. Er sei durch umherfliegende Glassplitter verletzt worden.

Anja Giercke, Sprecherin der Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein (VHH), sagte der Hamburger Morgenpost, dass glücklicherweise die Rolltreppe nicht in Betrieb war. Ansonsten hätte es womöglich noch mehr Verletzte geben können.

Zur möglichen Ursache des Unfalls sagte sie: „Wir müssen noch prüfen, ob ein technischer Defekt oder eine andere Ursache der Grund für den Unfall war.“

Erstmeldung: Hamburg - Bei einem spektakulären Unfall ist am Mittwoch ein Gelenkbus in das Gebäude des zentralen Busbahnhofs in Hamburg-Bergedorf gekracht. Zwei Menschen wurden dabei leicht verletzt.

Hamburg-Bergedorf: Bus kracht in Bahnhofsgebäude und verletzt zwei Menschen

Das Fahrzeug sei letztlich mit der Vorderachse über einer Rolltreppe auf der oberen Ebene des Bahnhofs zum Stehen gekommen, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Bei dem Bus handele es sich um ein Fahrzeug der Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein (VHH), wie die Hamburger Morgenpost berichtet.

Bei dem Unfall seien zwei Menschen leicht verletzt geworden. Dabei soll es sich ersten Angaben zufolge um die Busfahrerin und einen Passanten gehandelt haben.

Hamburg-Bergedorf: Feuerwehr-Einsatz nach Busunfall wird noch mehrere Stunden andauern

Eine Bergung des Busses sei erst möglich, wenn die Statik des Gebäudes geprüft wurde. Einem Feuerwehrsprecher zufolge werde der Einsatz noch mehrere Stunden fortdauern.

Wie die Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein (VHH) auf ihrem offiziellen Twitter-Account mitteilten, ist der Bahnhof voll gesperrt. „Der Bahnhof Bergedorf kann bis auf Weiteres nicht bedient werden“, heißt es in der Mitteilung weiter, „die jeweiligen Linien beginnen an den darauffolgenden Haltestellen und enden eine Haltestelle zuvor.“

