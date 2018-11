Mitten in Hamburg: Bombe im Schanzenviertel gefunden - Evakuierung läuft

Gebiet muss evakuiert werden

Nachdem bei Bauarbeiten am Dienstag in Hamburg eine alte Fliegerbombe entdeckt wurde, muss das Gebiet rund um die beliebte Sternschanze evakuiert werden.

Hamburg - Im Hamburger Schanzenviertel ist am Dienstag eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Die Bombe muss voraussichtlich vor Ort "Am Schulterblatt" entschärft werden, wie nordbuzz.de* berichtet.

Unsere Kollegen in der #Sternschanze evakuieren derzeit nach dem Fund einer #Fliegerbombe im Schulterblatt den Sperrbereich.



Wir informieren hier sobald die Evakuierung abgeschlossen ist & der Kampfmittelräumdienst der @FeuerwehrHH mit der Entschärfung beginnt. pic.twitter.com/zHI6ZYR4R2 — Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) 13. November 2018

Hamburg: Bombe im Schanzenviertel gefunden - Gebiet muss evakuiert werden

Aus Sicherheitsgründen wird ein Radius von 150 Metern rund um den Fundort am Schulterblatt im Schanzenviertel abgesperrt, so ein Sprecher der Feuerwehr gegenüber dem "NDR". In Altona, in der Schule Struenseestraße wird für die Betroffenen eine Notunterkunft eingerichtet, meldet die Polizei.

Hochbahn-Busse fahren vom Neuen Pferdemarkt und von der Schanzenstraße/Lagerstraße dorthin.

Weitere Infos folgen!

