28 Reeperbahn-Gäste bei Reizgas-Angriff verletzt

In einer Gaststätte auf der Hamburger Reeperbahn sind 28 Gäste durch Reizgas verletzt worden. Sechs von ihnen kamen in eine Klinik, die meisten klagten über Schmerzen beim Atmen.

Hamburg - „Ein Täter hat am Sonntagmorgen in dem Lokal mit Pfefferspray um sich gesprüht“, sagte ein Sprecher der Polizei. Die Rettungskräfte machten sich mit einem Großaufgebot auf den Weg in das Vergnügungsviertel. Straßen wurden gesperrt, damit Polizei und Feuerwehr durchkamen. „Die Sache hat uns ungefähr eine Stunde beschäftigt“, sagte der Sprecher weiter.

Der Täter konnte zunächst flüchten. Zu den genauen Hintergründen machte die Polizei am frühen Sonntagmorgen keine Angaben.

