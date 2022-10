Halloween 2022: Süßes oder Saures – wie wird das Wetter Ende Oktober?

In Baden-Württemberg

Das Wetter hält sich bislang an den goldenen Oktober, aber bleibt es auch weiterhin so? Lesen Sie hier, wie das Wetter an Halloween wird und warum der Monat rekordverdächtig ist:

Lesen Sie auch Herbst in Baden-Württemberg: Rekord-Oktober, aber gruseliges Halloween-Wetter? Herbst in Baden-Württemberg: Rekord-Oktober, aber gruseliges Halloween-Wetter?

Sonne, hohe Temperaturen und angenehmer Wind - der Oktober ist in Baden-Württemberg bislang ein fast schon sommerlicher Herbstmonat. Doch in einigen Tagen steht Halloween an. Süßes oder Saures, Partys mit Kostümen und viel Schminke sind geplant. Regen braucht man da nicht unbedingt.

echo24.de verrät, wie das Wetter an Halloween wird und warum der Monat rekordverdächtig ist.

Halloween ist am 31. Oktober und fällt in diesem Jahr auf einen Montag. Da der Dienstag in Baden-Württemberg ein Feiertag ist, gehen viele Menschen an diesem Abend aus. (tobi)

Rubriklistenbild: © Christin Klose/dpa-tmn