Nach tragischem Unfall beim Rosenmontagsumzug: 21-Jährige verstorben

Tragödie in Halle

+ © Heiko Rebsch/dpa Drama beim Rosenmontagsumzug in Halle: Eine Frau ist von einem Mottowagen verletzt worden. © Heiko Rebsch/dpa

Beim Rosenmontagsumzug ist eine 21-Jährige unter einen Mottowagen geraten und schwer verletzt worden. In der Nacht auf Donnerstag ist die junge Frau in der Klinik verstorben.

Halle – Bei dem Unfall während des Rosenmontagsumzugs in Halle war die 21-jährige Frau lebensbedrohlich verletzt worden. Sie war laut Polizei unter einen Mottowagen geraten. Nun ist die junge Frau in der Nacht auf Donnerstag verstorben, wie die Polizei Halle (Sachsen-Anhalt) am Donnerstagmorgen mitteilt. Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst noch unklar. Die Polizei ermittelt weiter zum genauen Unfallgeschehen.

Halle: Frau (21) nach Unfall beim Rosenmontagsumzug verstorben

Schon kurz nach dem Unfall am Rosenmontag war der Umzug in Halle abgebrochen worden. Auch die Abschlussveranstaltung auf dem Marktplatz wurde abgesagt. Der Umzug in Halle gehört zu den größten in Sachsen-Anhalt. Er stand in diesem Jahr unter dem Motto „Mr sinn widder da!“ (Wir sind wieder da!). Im Zug liefen rund 1.500 Teilnehmer aus 53 Vereinen mit. (dpa/ml)