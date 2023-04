Hai vor Mallorca! Zwei-Meter-Tier verirrt sich an Urlaubsstrand

Frau dreht Video

+ © Imago/oceans-image Blauhaie halten sich üblicherweise in tiefen Gewässern auf – manchmal treibt es schwache Tiere auf Nahrungssuche aber auch in Küstennähe. (Symbolbild) © Imago/oceans-image

Hai-Sichtung am Strand von Mallorca: Urlauber und Anwohner staunen, als sich ein Hai in Strandnähe verirrt. Das zwei Meter große Tier ist wahrscheinlich krank.

Palma (Mallorca/ Spanien) – Hai-Sichtung auf Malle: Ein rund zwei Meter langer Blauhai verirrt sich an den Badestrand der spanischen Urlaubsinsel Mallorca. Anwohner und Besucher der Gemeinde Santanyí am Strand von Cala Llombards beobachteten den Hai am Sonntagabend.

Santanyí liegt etwa 50 Kilometer südöstlich der Inselhaupt Palma und ist besonders beliebt bei Urlaubern und Zweithausbesitzern aus Deutschland. Doch auch hier verändert sich die Natur: Ein Experte warnt, dass Mallorcas Strände sterben.

Hai-Sichtung am Strand von Mallorca: Medien veröffentlichen Video einer Frau

Eine Frau machte Videoaufnahmen, die in den lokalen Medien veröffentlicht wurden. Darauf ist zu sehen, wie der Hai von der Strömung in die Bucht gezogen wird, kurz kämpft, dann aber aus eigener Kraft zurück ins Meer schwimmt. Eigentlich leben Blauhaie in tieferen Gewässern und sind deshalb vorwiegend weit draußen im Meer unterwegs. Haien, die in Küstennähe entdeckt werden, sind oft krank. Es handelt es sich meist um schwache Tiere, die sich an die Strände verirren.

Haie vor Mallorca seien keine Seltenheit, schreibt das mallorquinische Inselradio. Vor allem an der Cala Llombards würden sie wegen der vielen Tintenfische, die sie gerne jagen, immer häufiger auftauchen. „Dass die Raubfische so nah an der Promenade schwimmen wie gestern, ist allerdings ungewöhnlich.“ Experten betonen, dass Badeurlauber keine Angst zu haben brauchen. Bei der Sichtung der markanten Rückenflossen sollten sie aber den Notruf wählen, damit Spezialisten den Tieren helfen können.

Hai auf Mallorca gesichtet - mehrere Hai-Sichtungen in den vergangenen Jahren

Zuletzt hatten im Juni 2017 mehrere Hai-Sichtungen innerhalb weniger Tage vor der Südwestküste von Mallorca Badegäste in Angst und Schrecken versetzt. Ein Tier – ein eineinhalb Meter langer Blauhai – wurde damals von der spanischen Küstenwache gefangen und eingeschläfert. Das löste wiederum Empörung bei Tierschützern aus.

Blau-Hai (Prionace glauca) Der Blauhai gehört er zu den drei häufigsten Hochseehaiarten. Er gilt nicht als gefährdet, wird aber zu den Haiarten gezählt, für die immer wieder Fangrekorde aufgestellt werden. Seinen Namen trägt er, weil Rücken und Oberseite der Schwanzfloschen blau schimmern, an den Unterseiten sind sie weiß. Seine Schnauze ist relativ lang, und zur Vorderseite hin nach oben gebogen. Auffällig: Im Vergleich zu anderen Requiemhaien, zu denen er gezählt wird, ist seine Rückenflosse weit nach hinten versetzt. (Quelle: Fischlexikon.eu)

Auf Mallorca herrscht bereits gutes Badewetter: Die Wassertemperaturen an der Playa de Palma betragen derzeit 17 Grad, die Lufttemperatur liegt tagsüber jenseits der 20-Grad-Marke. Viele Urlauber haben in den vergangenen Tagen das sonnige Wetter auf Mallorca bereits für ein Bad im Meer genutzt. (dpa/kat)